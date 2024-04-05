Более 1000 нелегальных сайтов: в Раде рассказали о борьбе с онлайн-казино

Недавно украинцы успешно собрали 25 тысяч подписей под петицией об ограничении работы онлайн-казино. После этого Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который усилит контроль за игорным бизнесом.

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко рассказала 24 Каналу, что с 2020 года, когда в Украине был легализован рынок игорного бизнеса, массово распространилось несоблюдение законодательства по ограничению рекламы игорного бизнеса. Также происходила существенная недоплата налогов в государственный бюджет: в 2022 году игорным бизнесом было уплачено лишь несколько сотен миллионов налогов.

Не пропустите Комитет ВР поддержал законопроект, который усиливает контроль за игорным бизнесом

Налоги от игорного бизнеса существенно выросли

ВСК, которая работает в стенах Верховной Рады, обнаружила много злоупотреблений в сфере игорного бизнеса по неуплате налогов. В начале 2023 года эти пробелы устранили – и количество налогов в государственный бюджет увеличилось до 10,4 миллиарда гривен, то есть это в десятки раз больше, чем было. За первые три месяца 2024 года также существенно возросло количество налогов от игорного бизнеса.

Многие люди писали мне в комментариях, почему его вообще не запретить на время войны. Напомню, что до 2020 года этот бизнес был запрещен в Украине, однако игровые залы, автоматы, подпольные казино работали, однако не платили никаких налогов. Поэтому важно правильное, эффективное, качественное регулирование,

– подчеркнула Васильченко.

Способы усиления регулирования

Петиция об ограничении работы онлайн-казино была создана военнослужащим 29 марта 2024 года. За считанные часы она набрала необходимые 25 тысяч голосов.Автор отмечает вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу. Для многих военнослужащих азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, а потому быстро вызывают зависимость и ослабляют их самоконтроль. На петицию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В 2020 году создали Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которая отвечала за регулирование этой деятельности. Но в течение последнего года они не могли собрать даже кворум, поскольку для того, чтобы состоялось заседание, нужно не менее пяти человек. Это было абсолютно неэффективным решением.

Мы ликвидируем КРАИЛ, передадим полномочия в Минцифру, соответственно, будет создан уполномоченный орган. Это уже будет не коллегиальный орган, а с ответственным лицом по регулированию деятельности и соответствующий уполномоченный орган, который должным образом сразу будет реагировать на все те проявления злоупотреблений в сфере игорного бизнеса,

– сказала народный депутат.

Существенно усилится контроль и ограничение рекламы, а именно:

людям до 21 года запрещается сниматься в рекламе;

запрещается реклама азартных игр с использованием символики ВСУ и любой связанной символики;

запрещается выступать спонсорами различных спортивных соревнований.

Кроме того, расширяются полномочия по включению в реестр так называемых лудоманов. На это у Кабинета Министров будут соответствующие полномочия.

. Лудомания – расстройство поведения, заключающееся в патологическом пристрастии к азартным играм. Это означает, что игроман постоянно вовлечен в игровой процесс, независимо от окружающих факторов и событий, происходящих в жизни. Заболевание ежегодно разрушает тысячи семей во всех регионах Украины, заставляет больного брать долги и скрывать свою проблему. Такие люди страдают алкоголизмом, наркозависимостью, обеспокоенностью и склонностью к страхам разной степени.

Важной нормой, которой можно будет эффективно регулировать и ограничивать такую деятельность, будет регулирование операций по картам и счетам, с которых осуществляется оплата за этот игорный бизнес. Для этого планируется сотрудничество с Национальным банком Украины.

В прошлом году, когда мы нашли пробелы в игорном бизнесе, который через мискодинг не платил налоги, то НБУ сыграл важную роль. Он лишил лицензии два украинских банка. Также некоторые банки заплатили высокие штрафы,

– сообщила Галина Васильченко.

Более 1000 нелегальных сайтов онлайн-казино

На сегодня сложно понять, сколько Украина теряет от недоплаты налогов игорным бизнесом.

Мне сказали, что примерно тысяча сайтов работает нелегально. Это невероятные цифры,

– отметила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

Васильченко надеется, что новый уполномоченный орган, в частности под Министерством цифровой трансформации сможет наладить эффективную работу, разоблачать и закрывать, лишать лицензии тех, кто не доплачивает налоги или не соблюдает законодательство в сфере рекламы, а также разоблачать тех, кто вообще работает без всякой лицензии.

Эффективной модели, чтобы побороть все нелегальные казино, нет ни в западных странах мира, ни в мире. Однако в Украине есть соответствующие правоохранительные органы – БЭБ, СБУ, которые должны должным образом делать свою работу, чтобы нелегально онлайн-казино не работали. Те же, кто имеет лицензию, должны придерживаться соответствующего законодательства, а в случае несоблюдения наказываться: в законодательстве предусмотрены увеличение штрафов в два раза и много норм, которые должны сделать регулирование этой сферы более эффективным.

Последние новости по рассмотрению петиции