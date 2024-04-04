Владимир Зеленский во время вечернего обращения 29 марта отреагировал на петицию об ограничении работы онлайн-казино. Документ создал военный Павел Петриченко. За день петиция набрала более 25 тысяч голосов, поэтому президент поручил собрать аналитику по этому поводу.

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Что приняли депутаты

Комитет одобрил законопроект 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля за игорным бизнесом. За основу документ поддержали все единогласно.

Законопроект предусматривает:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

В то же время Ярослав Железняк отметил несколько важных моментов.

Поддерживаю ограничения. Но все это заработает на практике только одновременно с эффективной борьбой с "тенью". Мискодинг закрыли почти, а вот дропперы и крипта до сих пор летают. Иначе ограничения могут толкнуть части людей в тень, что не является целью закона. Поэтому будем давать нормы, чтобы еще ограничить финансовые шлюзы,

– пояснил нардеп.

Справка. Мискодинг – схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей. Дропперы – подставные физические лица, через их счета могут проходить незаконные средства. Иногда дропперы переводят деньги в криптовалюту.

По мнению главы Комитета, законопроект будет эффективным

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, этот законопроект должен способствовать "решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности, среди военнослужащих".

Что интересно, там есть пункт "Требования по борьбе с выраженной игровой зависимостью (лудоманией) будут устанавливаться Кабинетом Министров Украины".