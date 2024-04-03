Во время обращения 2 апреля президент Украины кратко высказался о работе онлайн-казино. Большая часть обращения была посвящена атаке по Днепру: россияне ударили ракетой. К сожалению, задело колледж и садик, пострадало много детей.

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Зеленский об онлайн-казино

Провел совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино. Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимого контроля над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом,

– сказал президент.

Почему появилась петиция об ограничении работы онлайн-казино

Ее обнародовали 29 марта на сайте электронных петиций, она набрала на тысячу голосов больше, чем нужно для рассмотрения.

Автор петиции – военный 59 бригады Павел Петриченко. Он обратил внимание, что от деятельности казино страдают бойцы. Некоторые игрозависимые спускают все средства на игру, берут микрозаймы, чем заводят себя и семьи в долговую яму. Некоторые даже сдавали в ломбарды дроны и тепловизоры.

"Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, а потому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль", – написал Павел Петриченко.

Президент поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать всю аналитику по этому вопросу. Это было 29 марта, решение он анонсировал на следующей неделе.