Глава держави почав своє звернення з ракетних ударів, які російські військові завдали у ніч проти 29 березня. Він зазначив, що був на постійному зв'язку з командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком, а також Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

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Зеленський провів ставку

Він зазначив, що провів ставку, яка здебільшого стосувалася ракетного удару як у ніч проти 29 березня, так і інші, які російські військові здійснювали впродовж тижня.

Основна мішень для ворога зараз у ракетному терорі – це енергетика. Різні частини нашої енергосистеми. Продумані підлі російські удари, зокрема по гідроенергетиці. Обговорили на Ставці всі аспекти захисту об’єктів. Відповідно і роботи як в Україні, так і з партнерами,

– зазначив президент.