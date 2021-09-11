Понад 2 тонни кокаїну: біля берегів Британії перехопили елітну яхту

Правоохоронці Великої Британії перехопили елітну яхту у морі біля Плімута. На ній виявили більше ніж 2 тонни кокаїну.

Судно, яке прямувало під прапором Ямайки з Карибського моря, зупинили у четвер, 9 вересня, за 80 миль від берега у міжнародних водах. На думку спецслужб, кокаїн планували збувати на території Великобританії.

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Яхту з назвою Kahu певний час вже відстежували відповідні установи. Перехопити судно вдалось завдяки співпраці британських відомств з австралійськими.

Правоохоронці затримали спільників

Вартість вилучених наркотиків оцінили у приблизно 160 мільйонів фунтів стерлінгів –

Британським правоохоронцям вдалось затримали 6 осіб. 5 з них виявились громадянами Нікарагуа, а 1 – британцем. Їхній вік становить від 24 до 49 років. Чоловікам вже оголосили підозру у наркоторгівлі та помістили під варту.



На яхті перевозили понад 2 тонни наркотиків / Фото NCA



Поліція затримала 6 чоловіків / Фото NCA

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