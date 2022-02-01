Понад 65 тисяч людей вакцинували проти COVID-19, із них 16 тисяч – бустерною дозою

За 31 січня в Україні проти коронавірусу вакцинували 65 655 людей. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу – 25 525.

Добова статистика вакцинації

Також додаткову дозу вчора отримали 480 людей, а бустерну – 16 372.

Увага В Україні знову зросла захворюваність на коронавірус

Вакцинацію проводили 868 мобільних бригад, 3 156 пунктів щеплення і 429 центрів вакцинації.

Використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 50 319 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 10 059,

Moderna – 4 224,

AstraZeneca – 1 053.

Загальні темпи вакцинації

З початку пандемії в Україні зробили понад 30,3 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона.

Загалом додаткову дозу отримали 17 175 людей, а бустерну – 356 098.

Темпи вакцинації в Україні дещо знизились. Наприклад, 26 і 27 січня зробили 82 та 81 тисячу щеплень відповідно, а 28 січня – 78 тисяч. Натомість в країні у ці дні фіксували рекордну кількість хворих на COVID-19. А 29 січня, як і 30 січня, взагалі ввели менш ніж 35 тисяч доз вакцини.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Додамо також, що від учора, з 31 січня в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників.

До теми На Київтеплоенерго сотні невакцинованих працівників відсторонили від роботи