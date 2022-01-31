Втім киян запевнили, що це ніяк не позначиться на роботі тепломереж. Адже загалом компанія встигла провакцинувати більшість своїх співробітників.

Важливо МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації

Дослухалися до вказівки МОЗ

Відсторонення невакцинованих працівників від роботи у Київтеплоенерго пояснили вимогами відповідного наказу МОЗ. Що ж до решти комунальників, то усі вони мають зелений сертифікат. Загалом із 9,3 тисяч членів колективу компанії дві дози щеплення отримали 90%.

Зверніть увагу! У найбільшому структурному підрозділі Київтеплоенерго, який нараховує 5,5 тисяч осіб, курс вакцинації пройшли 93%.

Обіцяють, що колапсу не буде

Комунальники запевнили, що наперед склали план заміщення оперативного невакцинованого персоналу. Задля цього внесли зміни до графіків роботи оперативного персоналу та перерозподілили обов'язки.

Тому відсторонення працівників без зеленого сертифікату не вплине на стабільність теплопостачання та терміни усунення аварійних пошкоджень обладнання і мереж,

– зазначило керівництво комунальної установи.

Крім того, в Київтеплоенерго наголосили, що відсторонення частини персоналу стало болючим вимушеним кроком. Адже про такі жорсткі заходи реагування на поширення коронавірусу всіх попередили заздалегідь. До того ж, працівникам забезпечили вільний доступ до вакцин.

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