Понад чверть біженців, які повертаються в Україну, хочуть жити в іншій області

Чимало українських біженців, які на початку широкомасштабного вторгнення Росії виїхали за межі України, нині повертаються додому. Понад чверть з них хоче оселитися в інших областях нашої держави, ніж вони жили до початку активної фази війни.

Про це свідчать дані дослідження Центру Разумкова, проведеного з 11 квітня по 6 травня 2022 року. Зазначається, що загалом участь в опитуванні взяли 105 повнолітніх респондентів, які повертались з-за кордону в Україну через пункти пропуску у Закарпатській області.

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Результати опитування

За даними опитування Центру Разумкова, серед громадян України, які нині повертаються на рідну землю, переважно жінки – 87%. При цьому 69% від усіх, хто повертається, раніше мешкали у центральних областях нашої держави, зокрема у Києві (35%) та Київській області (17%). Решта опитаних до початку активної фази війни Росії проти України проживали на:

Сході – 12%;

Півдні – 9%;

Заході нашої держави – 10,5%.

Цікаво, що 73% опитаних заявили про намір оселитися у тій же області, де вони мешкали до початку повномасштабного вторгнення. А ось 26% планують переселитися в іншу область. Уточнюється, що переважно це жителі східних регіонів України.

Серед цієї понад чверті опитаних, які висловили бажання змінити своє постійне місце проживання, найчастіше мовиться про переселення на Захід України (15%) або ж у місто Київ чи Київську область (7%).

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Додамо, що за опитуванням 53% тих, хто повертається в Україну з-за кордону, вдома розмовляють російською мовою, а 43% – українською. При цьому більшість (72% опитаних) вважають своєю рідною мовою саме українську, 16% – російську, і лише 1% – іншу мову.

Крім того, респонденти оцінили допомогу та підтримку, яку їм надавали державні органи країни перебування, недержавні організації та громадяни цих країн:

дуже задоволені – 62%;

скоріше задоволені – 29%;

скоріше незадоволені – 6%;

зовсім незадоволені – жоден респондент.

Нагадаємо, що за даними Держприкордонслужби, кількість людей, які повертаються в Україну з-за кордону, поступово збільшується. Така тенденція спостерігається, зокрема, після 9 травня. Так, лише за добу 14 травня державний кордон у бік України перетнули майже 46 тисяч осіб.

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