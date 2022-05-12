Про це свідчать дані Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Більшість людей перетинають сусідні країни, такі як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова.

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Зазначається, що станом на 11 травня територію України залишили 6 029 705 громадян. Вони виїхали до:

Польщі – понад 3,2 мільйона;

Румунії – майже 900 тисяч;

Угорщини – 583 тисячі;

Молдови – понад 459 тисяч;

Словаччини – майже 410 тисяч;

Росії – понад 785 тисяч;

Білорусі – понад 27 тисяч.

Зверніть увагу! За даними УВКБ, 1 626 500 українців повернулися з-за кордону в Україну.

Найбільше виїхало у березні

З часом кількість людей, які рятуються від війни за кордоном, суттєво зменшилася:

у лютому за кордон виїхали майже 653,4 тисячі людей;

у березні – трохи більше ніж 3,38 мільйона;

у квітні – понад 1,43 мільйона.

До слова, 8 мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами. Вони залишилися в країні, але покинули свої домівки, переїхавши у безпечніші населені пункти.

Більшість українців повернуться додому

Володимир Зеленський заявив, що більшість українців повернуться після війни.

Близько 93 – 95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися,

– підкреслив президент.

Усі ці люди прагнуть приїхати на Батьківщину, але глава держави наголосив, що робити це ще зарано. Передовсім жінкам і дітям. Він вказав, що їхати до України можна буде лише в разі стабілізації ситуації.

Возз'єднання сімей відбудеться

Підтвердив слова Володимира Зеленського й Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр розповів, що приїдуть назад жінки і діти, чоловіки і батьки яких сьогодні воюють за Україну,

Він додав, що возз'єднання сімей має обов'язково відбутися, але громадяни мусять зачекати завершення війни або отримати гарантії, що у їхніх містах вже цілком безпечно.

За словами очільника уряду, мільйон осіб позаминулого тижня вже повернулися додому. Окрім цього, потік людей, які їдуть в Україну, почав перевищувати показник відтоку.

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