Более четверти беженцев, которые возвращаются в Украину, хотят жить в другой области

Многие украинские беженцы, которые в начале широкомасштабного вторжения России выехали за пределы Украины, сейчас возвращаются домой. Более четверти из них хочет поселиться в других областях нашего государства, чем они жили до начала активной фазы войны.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова, проведенного с 11 апреля по 6 мая 2022 года. В целом участие в опросе приняли 105 совершеннолетних респондентов, которые возвращались из-за границы в Украину через пункты пропуска в Закарпатской области.

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Результаты опроса

По данным опроса Центра Разумкова, среди граждан Украины, которые возвращаются на родную землю, преимущественно женщины – 87%. При этом 69% всех, кто возвращается, ранее проживали в центральных областях нашего государства, в частности в Киеве (35%) и Киевской области (17%). Остальные опрошенные до начала активной фазы войны России против Украины проживали на:

Востоке – 12%;

Юге – 9%;

Западе нашего государства – 10,5%.

Интересно, что 73% опрошенных заявили о намерении поселиться в той же области, где они проживали до начала полномасштабного вторжения. А вот 26% планируют переселиться в другую область. Уточняется, что это преимущественно жители восточных регионов Украины.

Среди этой четверти опрошенных, которые выразили желание изменить свое постоянное место жительства, чаще всего речь идет о переселении на Запад Украины (15%) или же в Киев или Киевскую область (7%).

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Добавим, что по опросу 53% возвращающихся в Украину из-за границы дома говорят на русском языке, а 43% – на украинском. При этом большинство (72% опрошенных ) считают своим родным языком именно украинский, 16% – русский, и только 1% – другой язык.

Кроме того, респонденты оценили помощь и поддержку, оказываемую им государственными органами страны пребывания, негосударственными организациями и гражданами этих стран:

очень удовлетворены – 62%;

скорее удовлетворены – 29%;

скорее недовольны – 6%;

совсем недовольны – ни один респондент.

Напомним, что по данным Госпогранслужбы, количество возвращающихся в Украину из-за границы людей постепенно увеличивается. Такая тенденция наблюдается, в частности, после 9 мая. Так, только за сутки 14 мая государственную границу в сторону Украины пересекли почти 46 тысяч человек.

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