Скільки людей в Україні вживають наркотики: Венедіктова озвучила страшні цифри

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що в Україні щорічно зростає кількість тих, хто вживає наркотики. Правоохоронці в 2021 році порушили майже 25 тисяч кримінальних справ через торгівлю забороненими речовинами.

Кількість українців, які вживають наркотики, зараз становить понад 1 мільйон осіб або й 1,5 мільйона. Про це Ірина Венедіктова розповіла на спільній нараді керівників правоохоронних органів.

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За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, в Україні найвищі в світі темпи поширення наркоманії серед населення. Щороку близько 120 тисяч українців помирають через наркоманію або пов'язані з нею хвороби.

Для поширення наркотиків використовують інтернет. Генпрокурорка заявила, що в мережі поширюють 20% наркотрафіку.

Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковані 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів,

– заявила Венедіктова.

Найбільше злочинів, пов'язаних з торгівлею наркотиками зафіксували у 2021 році в Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях й у столиці. Однак кількість вилучених речовин зменшилася у 5 разів у порівнянні з минулим роком. Тоді правоохоронці конфіскували 5 тонн наркотиків, а цього року – 1 тонну.

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