Поразка Путіна не стане автоматично перемогою України, – фон дер Ляєн про затягування війни

Після свого візиту до Києва Урсула фон дер Ляєн заявила, що відчула прагнення українського народу приєднатися до ЄС. За її словами, зараз українці довіряють Європі більше, ніж будь-коли раніше, і це завдяки європейській підтримці.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна робить значний прогрес у реформах на шляху до членства в ЄС. Вона зазначила, що приєднання до Євросоюзу допоможе забезпечити стабільність, процвітання та мир в Україні. Про це вона сказала під час конференції послів у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Українська ідентичність і війна

"Верховна Рада ухвалює далекосяжні реформи, які багато хто вважав неможливими до війни, і Україна з амбіціями та рішучістю рухається на шляху до Європейського Союзу. (...) Росія хотіла стерти національну ідентичність України, натомість війна викувала українську ідентичність сильнішою, ніж будь-коли раніше", – сказала фон дер Ляєн.

Крім того, очільниця Єврокомісії зазначила, що, попри бажання Росії послабити НАТО, Альянс відроджується, а витрати на оборону в Європейському Союзі зростають. За її словами, завдяки рішучості українського народу ця війна стала стратегічною поразкою Кремля.

Ні – замороженому конфлікту, так – формулі миру

Але ми також знаємо, що поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України. Тому, поки війна затягується і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні зосередитися на довгостроковій допомозі. Першою метою має бути продовження роботи заради справедливого і тривалого миру, а не чергового замороженого конфлікту,

– сказала фон дер Ляєн.

Європейська лідерка зазначила, що основний шлях для досягнення миру – це формула Зеленського. Вона закликала дипломатів долучати ще більше країн, які б підтримали цю ініціативу.

"Я знаю, що це важка робота, але, по суті, в кінцевому підсумку, весь світ виграє від справедливого і тривалого миру в Україні", – сказала фон дер Ляєн.

Оборонний союз у Європі

Очільниця Єврокомісії також заявила про необхідність забезпечення довгострокової безпеки в Україні. Вона наголосила, що ЄС має забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Саме тому Євросоюз має розширювати виробничі можливості оборонно-промислового комплексу і не обмежуватися лише виробництвом боєприпасів. За її словами, зараз це можливість створити справжній Європейський оборонний союз.

"Ми повинні звернути увагу на протиповітряну оборону. Вирішальне значення зараз мають морські сили, але в середньо і довгостроковій перспективі також важливий і кіберпростір", – заявила фон дер Ляєн.

Наші інтереси збігаються

Президентка Комісії ЄС додала, що членство в Євросоюзі – це найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Європа – це відповідь на питання, як Україні відновитися, зміцнити демократію, захиститися від майбутнього втручання. І це дуже важливо у світі, де розмір і вага мають значення. Очевидно, що інтереси Європи явно полягають у тому, щоб зробити наш Союз завершеним", – сказала вона.

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Які перспективи вступу в ЄС під час війни

Раніше Урсула фон дер Ляєн висловилася, що процес перемовин щодо вступу України до Євросоюзу може розпочатися вже цього року. Про це вона заявила під час візиту до Києва.