Про це Боррель заявив під час конференції послів у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу. Жозеп Боррель наголосив, що держави-члени Євросоюзу мають зберігати одностайність та єдність у підтримці України.

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Боррель заявив, що ЄС робить для України більше за США

Він зазначив, що для Європи поразка України означатиме власну поразку у війні з Росією.

"Ми є лідером у наданні підтримки для України. Ми робимо більше, ніж США, ми знаємо цифри. Перспектива членства, розробка суттєвої програми економічної та фінансової допомоги, військова допомога через Європейський фонд миру, двосторонні канали, надання гарантій безпеки є важливими компонентами нашої роботи. І це має спонукати українську армію до наступу, яка стикається з перешкодами, щоб стримати російське вторгнення і деокупувати свою територію", – заявив європейський дипломат.

Верховний представник Євросоюзу заявив, що, попри великі втрати, Росія здатна відновити свої сили й готова пожертвувати ще більшою кількістю людей та техніки заради перемоги. Боррель порівняв стратегію російського президента з діями іншого диктатора – Йосипа Сталіна.

До Путіна Сталін вважав, що кількість сама по собі є джерелом якості, оскільки людське життя не має сенсу і не має цінності. Те, що є нестерпним для українців з точки зору людських жертв, може бути прийнятним для росіян у більш короткостроковій перспективі,

– сказав Боррель, закликавши партнерів не зволікати із продовженням надання допомоги для України.

Країни Глобального Півдня можуть використати війну на Близькому Сході проти України

Європейський дипломат наголосив, що війна на Близькому Сході має "значний вплив" на західну політику щодо України.

Втім, за його словами, для ЄС важливо мати єдину стратегію щодо цих війн, аби уникнути звинувачень у подвійних стандартах. Боррель назвав Євросоюз "вартовим спільних цінностей", заснованих на Статуті ООН.

Дипломат зазначив, що країни Глобального Півдня можуть використати кризу на Близькому Сході, аби змусити Захід якнайшвидше досягти миру в Україні.

Країни Глобального Півдня бачать війну в Україні не як глобальну проблему, а як регіональну, яка зачіпає Європу та США. Вони кажуть, що це проблема Заходу і ми маємо швидко вирішити це, оскільки вони не витримають наслідків цієї війни,

– заявив Боррель.

Надання кандидатства Україні підштовхує інші країни, що хочуть у ЄС

Європейський дипломат згадав і про тему розширення Євросоюзу. За його словами, надання кандидатства Україні стало рушійною силою для цього процесу.

"Україна стала новим кандидатом, і це підштовхує чергу колишніх кандидатів, які чекали роками. І вся ця черга буде рухатися. І нам треба надолужити загублений час і положити кінець нескінченному процесу набуття членства", – резюмував Боррель.