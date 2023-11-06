Об этом Боррель заявил во время конференции послов в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала. Жозеп Боррель подчеркнул, что государства-члены Евросоюза должны сохранять единодушие и единство в поддержке Украины.

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Боррель заявил, что ЕС делает для Украины больше, чем США

Он отметил, что для Европы поражение Украины будет означать собственное поражение в войне с Россией.

"Мы являемся лидером в оказании поддержки для Украины. Мы делаем больше, чем США, мы знаем цифры. Перспектива членства, разработка существенной программы экономической и финансовой помощи, военная помощь через Европейский фонд мира, двусторонние каналы, предоставление гарантий безопасности являются важными компонентами нашей работы. И это должно побуждать украинскую армию к наступлению, которое сталкивается с препятствиями, чтобы сдержать российское вторжение и деоккупировать свою территорию", – заявил европейский дипломат.

Верховный представитель Евросоюза заявил, что, несмотря на большие потери, Россия способна восстановить свои силы и готова пожертвовать еще большим количеством людей и техники ради победы. Боррель сравнил стратегию российского президента с действиями другого диктатора – Иосифа Сталина.

До Путина Сталин считал, что количество само по себе является источником качества, поскольку человеческая жизнь не имеет смысла и не имеет ценности. То, что невыносимо для украинцев с точки зрения человеческих жертв, может быть приемлемым для россиян в более краткосрочной перспективе,

– сказал Боррель, призвав партнеров не медлить с продолжением предоставления помощи для Украины.

Страны Глобального Юга могут использовать войну на Ближнем Востоке против Украины

Европейский дипломат подчеркнул, что война на Ближнем Востоке имеет "значительное влияние" на западную политику в отношении Украины.

Впрочем, по его словам, для ЕС важно иметь единую стратегию относительно этих войн, чтобы избежать обвинений в двойных стандартах. Боррель назвал Евросоюз "стражем общих ценностей", основанных на Уставе ООН.

Дипломат отметил, что страны Глобального Юга могут использовать кризис на Ближнем Востоке, чтобы заставить Запад как можно быстрее достичь мира в Украине.

Страны Глобального Юга видят войну в Украине не как глобальную проблему, а как региональную, затрагивающую Европу и США. Они говорят, что это проблема Запада, и мы должны быстро решить это, поскольку они не выдержат последствий этой войны,

– заявил Боррель.

Предоставление кандидатства Украине подталкивает другие страны, которые хотят в ЕС

Европейский дипломат вспомнил и о теме расширения Евросоюза. По его словам, предоставление кандидатства Украине стало движущей силой для этого процесса.

"Украина стала новым кандидатом, и это подталкивает очередь бывших кандидатов, которые ждали годами. И вся эта очередь будет двигаться. И нам надо наверстать потерянное время и положить конец бесконечному процессу обретения членства", – резюмировал Боррель.