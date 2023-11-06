Поражение Путина не станет автоматически победой Украины, – фон дер Ляйен о затягивании войны

После своего визита в Киев Урсула фон дер Ляйен заявила, что ощутила стремление украинского народа присоединиться к ЕС. По ее словам, сейчас украинцы доверяют Европе больше, чем когда-либо раньше, и это благодаря европейской поддержке.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина совершает значительный прогресс в реформах на пути к членству в ЕС. Она отметила, что присоединение к Евросоюзу поможет обеспечить стабильность, процветание и мир в Украине. Об этом она сказала во время конференции послов в Брюсселе, передает корреспондент 24 Канала.

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Украинская идентичность и война

"Верховная Рада принимает далеко идущие реформы, которые многие считали невозможными до войны, и Украина с амбициями и решимостью движется на пути к Европейскому Союзу. (...) Россия хотела стереть национальную идентичность Украины, а война выковала украинскую идентичность сильнее, чем когда-либо ранее", – сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии отметила, что несмотря на желание России ослабить НАТО, Альянс возрождается, а расходы на оборону в Европейском Союзе растут. По ее словам, благодаря решительности украинского народа эта война стала стратегическим поражением Кремля.

Нет – замороженному конфликту, да – формуле мира

Но мы также знаем, что поражение Путина не превратится автоматически в победу Украины. Поэтому пока война затягивается и пока мы продолжаем удовлетворять ежедневные потребности украинцев, мы также должны сосредоточиться на долгосрочной помощи. Первой целью должно быть продолжение работы ради справедливого и продолжительного мира, а не очередного замороженного конфликта,

– сказала фон дер Ляйен.

Европейский лидер отметила, что основной путь для достижения мира – это формула Зеленского. Она призвала дипломатов приобщать еще больше стран, которые поддержали бы эту инициативу.

"Я знаю, что это тяжелая работа, но, по сути, в конечном счете весь мир выиграет от справедливого и длительного мира в Украине", – сказала фон дер Ляйен.

Оборонный союз в Европе

Глава Еврокомиссии также заявила о необходимости обеспечения долгосрочной безопасности в Украине. Она подчеркнула, что ЕС должен обеспечить устойчивую военную силу, способную защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Именно поэтому Евросоюз должен расширять производственные возможности оборонно-промышленного комплекса и не ограничиваться производством боеприпасов. По ее словам, сейчас это возможность создать настоящий Европейский оборонный союз.

"Мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону. Решающее значение сейчас имеют морские силы, но в средне- и долгосрочной перспективе также важно и киберпространство", – заявила фон дер Ляйен.

Наши интересы совпадают

Президент Комиссии ЕС добавила, что членство в Евросоюзе – это лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Европа – это ответ на вопрос, как Украине восстановиться, укрепить демократию, защититься от будущего вмешательства. И это очень важно в мире, где размер и вес имеют значение. Очевидно, что интересы Европы явно состоят в том, чтобы сделать наш Союз завершенным", – сказала она.

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Какие перспективы вступления в ЕС во время войны

Ранее Урсула фон дер Ляйен высказалась, что процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может начаться уже в этом году. Об этом она заявила во время визита в Киев.