Вжити заходів: Кулеба закликав союзників посилити санкції, щоб Росія не виробляла зброю

Росія продовжує виробляти озброєння, яке використовує проти України, попри санкції Заходу. Глава МЗС закликав партнерів вжити заходів, щоб агресорка не могла цього робити.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі із новопризначеним у Франції колегою Стефаном Сежурне наголосив, що він не побоявся приїхати до Києва попри нічний російський обстріл. Кулеба скористався нагодою, щоб знову нагадати, що у своїх ракетах ворог використовує західні компоненти, передає 24 Канал.

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До Франції претензій найменше

За словами міністра закордонних справ України, згідно зі звітом Київської школи економіки та групи Єрмака – Макфола, 44% усіх електронних компонентів озброєння Росії – це розробки західних компаній.

До Франції тут, до речі, найменше претензій, але я хочу скористатися нагодою та закликати всі країни "Великої сімки" та Європейського союзу почути Україну та вжити рішучих заходів, щоб перекрити постачання в Росію товарів, які містять ці компоненти,

– наголосив дипломат.

Він також зазначив, що Росія використовує пральні машинки, мікрохвильовки та інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин для того, щоб потім вмонтувати їх у свої ракети та вбивати українців. За словами Кулеби, списики компонентів, які знаходять в збитих російських ракетах, регулярно передають партнерам.

Він також наголосив, що їх вже неодноразово закликали вжити заходів для блокування постачання.

Росія обходить санкції