Принять меры: Кулеба призвал союзников усилить санкции, чтобы Россия не производила оружие

Россия продолжает производить вооружение, которое использует против Украины, несмотря на санкции Запада. Глава МИД призвал партнеров принять меры, чтобы агрессор не мог этого делать.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с новоназначенным во Франции коллегой Стефаном Сежурне подчеркнул, что он не побоялся приехать в Киев, несмотря на ночные российские обстрелы. Кулеба воспользовался случаем, чтобы снова напомнить, что в своих ракетах враг использует западные компоненты, передает 24 Канал.

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К Франции претензий меньше всего

По словам Министра иностранных дел Украины, согласно отчету киевской школы экономики и группы Ермака – Макфола 44% всех электронных компонентов вооружения России – это разработки западных компаний.

К Франции здесь, кстати, меньше всего претензий, но я хочу воспользоваться случаем и призвать все страны "Большой семерки" и Европейского союза услышать Украину и принять решительные меры, чтобы перекрыть поставки в Россию товаров, содержащих эти компоненты,

– подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей для того, чтобы потом встроить их в свои ракеты и убивать украинцев. По словам Кулебы, списки компонентов, которые находят в сбитых российских ракетах, регулярно передают партнерам.

Он также подчеркнул, что их уже неоднократно призывали принять меры по блокированию поставок.

Россия обходит санкции