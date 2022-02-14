Шукаємо найкраще рішення, – Пристайко допустив відмову України від НАТО, якщо це спинить війну

Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО. Посол у Великій Британії допускає такий варіант, якщо це допоможе запобігти війні.

Відповідну заяву Пристайко зробив в інтерв'ю журналісту Стівену Нолану. Дипломат прокоментував можливість відмови України від вступу до Альянсу.

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Пристайко каже, що Київ може відмовитися від НАТО

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Це (вступ до НАТО – 24 канал) передбачено нашою Конституцією. Однак ми гнучкі у пошуку найкращого вирішення ситуації. Якщо це дозволить запобігти напруженості, то ми розглянемо це,

– зазначив Пристайко.

Варто зауважити, що це лише одна з реплік дипломата у розмові з журналістом. Адже потім посол зазначив, що Україна навряд зможе відмовитися від мети вступити до Альянсу.

Україна та вступ до НАТО: що відомо

У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Альянсу. Однак тоді це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

Влітку 2020 року НАТО визнав країну учасником Програми розширених можливостей. Перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства.

Питання долучення Києва до організації завжди турбувало Володимира Путіна. Однак у грудні 2021 року він наважився висунути США та самому Альянсу ультиматум, який назвав "гарантії безпеки" для Росії. У них є вимога про нерозширення НАТО шляхом приєднання України. Щодо цього відбулося багато перемовин. Однак Москва отримала категоричну відмову.

Якби Україна погодилася не вступати до Альянсу, то це означало б, що очільник Кремля таки домігся свого.

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