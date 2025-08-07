З 28 по 31 липня у Дніпрі пройшов чотириденний інтенсив для експертів з передової. Судово-медичних експертів та криміналістів вчили ідентифікувати загиблих захисників України за допомогою методу некродактилоскопії.

Як фахівців навчали некродактилоскопії?

Так, інноваційна методика некродактилоскопії застосовується у випадках, коли візуальний огляд чи навіть ДНК-аналіз, вимагають занадто багато часу або взагалі неможливі. Українські фахівці адаптували класичний метод зняття відбитків пальців, що дозволило значно пришвидшити ідентифікацію навіть тих тіл, які погано збереглися.

Кожен день ми бачимо, як важливо швидко і точно ідентифікувати загиблих, щоб повернути їхні імена родинам і дати можливість гідно попрощатися з близькими... Ця програма навчання – важливий крок у підтримці українських судово-медичних експертів і криміналістів, які перебувають на передовій цієї боротьби,

– зауважила директорка R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс.

Учасниками чотириденного тренінгу стали судово-медичні експерти обласних бюро та криміналісти підрозділів Національної поліції.

Вони прослухали теоретичні лекції та пройшли інтенсивну практичну підготовку, щоб опанувати техніку, яка дозволяє ідентифікувати особу навіть у найскладніших випадках.

Цей тренінг допоможе нам пришвидшити процес і водночас підвищити точність ідентифікації, що дуже важливо для надання допомоги сім’ям загиблих,

– підкреслила Ірина Хорошаєва, директорка програми ідентифікації жертв війни R.T. Weatherman Foundation.

Фонд представив цю методику та рекомендації щодо стандартизованих практик ідентифікації Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ та Національній поліції. Запровадження цієї методики може змінити системний підхід до ідентифікації жертв війни та посилити підтримку родин зниклих безвісти та загиблих.

Протягом двох років роботи R.T. Weatherman Foundation вдалося ідентифікувати вже більше сотні українських військових, іноземних добровольців та окремі фрагменти тіл, повертаючи імена та гідність загиблим. Надалі команда планує масштабувати цю методику.