Сотні людей загинули, тисячі – зникли безвісти: повінь у Конго стала найсмертоноснішою стихією

Віддалений гірський район провінції Південне Ківу у Конго 5 травня затопила повінь, яку назвали найсмертоноснішим стихійним лихом в новітній історії держави. Вона зруйнувала будинки, знищила посіви та вбила понад 400 людей.

Ба більше, ще понад 5 500 людей вважаються зниклими безвісти. Від цього стихійного лиха постраждали прибережні села Ньямукубі та Бушушу.

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Загиблих ховали у братських могилах

Однак, вочевидь, кількість загиблих може ще зрости, адже працівники гуманітарних організацій й далі знаходять тіла серед руїн. Так, наприклад, у Ньямукубі цілі квартали все ще завалені камінням, під яким можуть бути поховані жертви повені.

Речник Червоного Хреста в провінції Південне Ківу Джон Кашинзве Кібекенге підкреслив, що впоратися з пошуком такої кількості загиблих вкрай важко.

Ми не в змозі впоратися з такою кількістю тіл так терміново, як це необхідно. Ми шукаємо тіла лопатами, руками,

– сказав він.

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Тіла загиблих, які уже знайшли, працівники гуманітарних організацій ховали у братських могилах, які вирили за вихідні. Однак такі дії викликали нарікання з боку громадських організацій, що змусило уряд пообіцяти допомогу в організації більш гідних поховань.

Допомоги потребують понад 8 тисяч людей

За словами представників Червоного Хреста, внаслідок повені наразі потребують допомоги понад 8 тисяч людей, однак її надання гальмується через брак ресурсів.

Ті, кому пощастило вижити, гуртуються у нечисленних громадських будівлях, які залишилися неушкодженими. Місцеві мешканці налякані. Багато хто з них плакав за втраченими близькими, витоптаними посівами та зруйнованими будинками.

У будинках, де наразі перебувають вцілілі, погані санітарні умови. Погані умови й у місцевій клініці, яка не була належним чином обладнана. Через це там від отриманих травм помирають поранені мешканці, доповнюючи число тих, хто втратив життя внаслідок стихії.

Допомагають постраждалим й урядовці. 9 травня вони привезли до Ньямукубі ковдри, їжу та трохи трун для гідного поховання загиблих. Окрім того, посадовці пожертвували місцевій клініці гроші, де у той день померли троє людей, а також роздали близько 1100 доларів кожній із 200 постраждалих сімей.

Однак їхня делегація не взяла участь у похованнях, як було раніше заплановано, а також не відвідала Бушушу. Вважається, що у цьому місті кількість загиблих є більшою, адже день, коли вдарила повінь, був базарним.

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Масштаби руйнувань після повені, як зазначили у Reuters, вчергове підкреслили вразливість людей до зміни клімату в багатьох частинах Африки. Адже через погане міське планування і слабку інфраструктуру громади часто не можуть протистояти екстремальним погодним умовам.

Наслідки повені у Конго / Фото АР, Reuters