Фейкові "повістки" у Польщі могли бути російською кампанією з дезінформації, – посол

Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фейкові "повістки" з погрозами. Найімовірніше, вони поширювалися лише мережею Telegram.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова посла України в Польщі Василя Боднара в коментарі Суспільному.

Дивіться також Мир за 24 години, Третя світова і війна "Осі зла": яким буде 2025 для світу та що приніс 2024

Що посол України каже про "повістки" у Польщі

Василь Боднар розповів, що посольство протягом дня намагалося оперативно перевірити, чи дійсно хтось отримав такі звернення. Жоден з громадян, до яких вдалося додзвонитися, не підтвердив, що були будь-які звернення від польських органів влади.

Посол підкреслив, що Росія постійно проводить інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію України та її органів влади.

Як Ви знаєте, ми працюємо над тим, щоб продовжувати набір до українського легіону, який є на території Польщі. Але це є добровільний набір, без жодного примусу. І також ця ініціатива може бути одним із об'єктів такої інформаційні атаки,

– каже він.

Боднар зазначає, що ще однією причиною повідомлень про "повістки" в Польщі є триваюча в Україні мобілізації. Опосередковано ціллю може бути й цей процес.

Зауважимо, у так званих "повістках" закликали проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією. Водночас Управління у справах іноземців заперечило, що є автором цих листів.

Посольство України в Польщі заявило, що повідомлення про нібито виклик на військову службу українців у Польщі не відповідають дійсності, а "повістки" є підробками.