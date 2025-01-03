Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польське Управління у справах іноземців. Зазначається, що автори "повісток" обіцяють відвідати адресата, щоб нібито доставити до місця мобілізації.

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Українцям у Польщі надходять фальшиві листи

У листах громадян України закликають проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією.

У зв'язку з отриманим сигналом про неправдивий лист громадянину України Управління у справах іноземців пояснює, що не є автором повістки про проходження військової служби,

– йдеться в заяві.

Управління у справах іноземців також показало, як виглядає фальшивий лист з призовом на військову службу.

Українці отримують фейкові "повістки" з погрозами екстрадицією / Фото: Управління у справах іноземців

До слова, в Польщі дійсно формується Український легіон. Наприкінці грудня 2024 року стало відомо, що перші добровольці з нього вже вирушили в Україну. Однак, як повідомив посол України у Польщі Василь Боднар, добровольці їдуть поки що не на фронт, а на навчання – тепер легіонери продовжать вишкіл на українських полігонах.