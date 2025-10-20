Удень у понеділок, 20 жовтня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Невдовзі повідомили про відбій.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чому оголошували повітряну тривогу?

Захисники розповіли про ракетну небезпеку по всій Україні. Повітряну тривогу оголосили, тому що в Росії підняли винищувач МіГ-31К.

Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з авіабази "Саваслейка",

– попередили військові.

Водночас росіяни запустили керовані авіаційні бомби тактичною авіацією по Сумській області.

Втім, о 12:36 у Повітряних силах повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

Що відомо про російські атаки на Україну?