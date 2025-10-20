Укр Рус
Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: Росія вкотре підіймала МіГ-31К
20 жовтня, 12:20
2

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: Росія вкотре підіймала МіГ-31К

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.
  • Загрозу скасовано о 12:36.

Удень у понеділок, 20 жовтня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Невдовзі повідомили про відбій.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чому оголошували повітряну тривогу?

Захисники розповіли про ракетну небезпеку по всій Україні. Повітряну тривогу оголосили, тому що в Росії підняли винищувач МіГ-31К.

Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з авіабази "Саваслейка",
– попередили військові.

Водночас росіяни запустили керовані авіаційні бомби тактичною авіацією по Сумській області.

Втім, о 12:36 у Повітряних силах повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

Що відомо про російські атаки на Україну?

  • Нагадаємо, що повітряну тривогу оголошували в більшості областей і удень 18 жовтня. Тоді на Чернігівщині стався вибух, що міг бути пов'язаний з балістичною ракетою.

  • Через швидкісну ціль у небі оголошували тривогу також 15 жовтня.

  • Вона рухалася курсом на Київську область. Пізніше повідомили, що ціль летить курсом на столицю. Повідомлень про вибухи через це не було.