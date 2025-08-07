Масштабна пожежа в лікарні на Вінниччині: у медзакладі перебували люди
- Пожежа сталася вранці 7 серпня в лікарні селища Крижопіль, охопивши дах на площі 400 квадратних метрів.
- Причини займання наразі невідомі, триває з'ясування обставин.
Вранці 7 серпня у селищі Крижопіль Вінницької області спалахнула пожежа в будівлі місцевої лікарні. Вогонь охопив дах, обійшлось без постраждалих.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС Вінниччини.
Які наслідки пожежі у лікарні на Вінниччині?
Вранці у четвер, 7 серпня, у селищі Крижопіль Вінницької області сталося займання в одному з корпусів місцевої лікарні. Загоряння сталося на покрівлі будівлі. Площа пожежі сягнула 400 квадратних метрів.
Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події. З будівлі вчасно евакуювали 11 пацієнтів і 2 медичних працівників. Їх тимчасово перевели до іншого корпусу лікарні. Для ліквідації залучили десятки рятувальників і техніку.
Ліквідація займання медзакладу на Вінниччині: дивіться відео
Щоб у найкоротший термін локалізувати та ліквідувати пожежу, від ДСНС залучили 48 рятувальників та 10 одиниць техніки,
– йдеться в повідомленні.
Наразі невідомо, що стало причиною виникнення пожежі. Триває з'ясування усіх обставин займання.
До слова, у Києві 5 серпня сталися два вибухи побутового газу. У Дніпровському районі постраждав власник квартири. А в Дарницькому підозрюваний у злочині сам підірвав газ. Серед травмованих є поліцейський.