Вранці 7 серпня у селищі Крижопіль Вінницької області спалахнула пожежа в будівлі місцевої лікарні. Вогонь охопив дах, обійшлось без постраждалих.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС Вінниччини.

Дивіться також Обстріл Дніпропетровщини: пошкоджень зазнав підрозділ ДТЕК

Які наслідки пожежі у лікарні на Вінниччині?

Вранці у четвер, 7 серпня, у селищі Крижопіль Вінницької області сталося займання в одному з корпусів місцевої лікарні. Загоряння сталося на покрівлі будівлі. Площа пожежі сягнула 400 квадратних метрів.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце події. З будівлі вчасно евакуювали 11 пацієнтів і 2 медичних працівників. Їх тимчасово перевели до іншого корпусу лікарні. Для ліквідації залучили десятки рятувальників і техніку.

Ліквідація займання медзакладу на Вінниччині: дивіться відео

Щоб у найкоротший термін локалізувати та ліквідувати пожежу, від ДСНС залучили 48 рятувальників та 10 одиниць техніки,

– йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, що стало причиною виникнення пожежі. Триває з'ясування усіх обставин займання.

До слова, у Києві 5 серпня сталися два вибухи побутового газу. У Дніпровському районі постраждав власник квартири. А в Дарницькому підозрюваний у злочині сам підірвав газ. Серед травмованих є поліцейський.