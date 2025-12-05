У Бразилії загорівся літак з пасажирами на борту

У міжнародному аеропорту Сан-Паулу ввечері 4 грудня сталася пожежа на борту літака. Лайнер уже вирулював на зліт, коли салон різко наповнився димом, а пасажири через ілюмінатори побачили полум'я.

Інцидент не спричинив травм, однак викликав паніку серед людей. Про це пишуть бразильські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про пожежу на борту лайнера?

Евакуація з літака Airbus A320 авіакомпанії LATAM сталася після того, як неподалік борту загорілося наземне обладнання. Викиди диму активували протоколи безпеки, після чого 180 пасажирів евакуювали через телетрап та надувну рятувальну гірку.

Пасажир Лукас Ліма розповів телеканалу TV Globo, що на борту панувала розгубленість і страх після оголошення про термінову евакуацію.

Усередині не було ні диму, ні запаху, і ми не розуміли, чому потрібно залишати літак. Людей охопила паніка,

– розповів він.

Багатьох пасажирів, що піднялися зі своїх місць бортпровідники закликали негайно покинути літак і залишити речі.

За словами чоловіка, рейс був переповнений, а екіпаж усе ще намагався розмістити пасажирів, коли почалося займання. Під час евакуації Лукас залишив борт, не знаючи, чи вийшла його вагітна дружина, оскільки вони сиділи в різних частинах літака.

Після інциденту всіх пасажирів пересадили на інший рейс і надали ваучери на вечерю.

