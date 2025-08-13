Площа Леніна в диму: під Московою палала місцева адміністрація
- У Підмосков'ї в Щолково спалахнула місцева адміністрація.
- Вогонь спалахнув на верхніх поверхах споруди, розташованої на площі Леніна.
В ніч проти 13 серпня в Щолково, що в Підмосков'ї, сталася пожежа в будівлі місцевої адміністрації. Полум'я охопило верхні поверхи будівлі, а чорні клуби диму піднялися в небо.
Про це інформує 24 Канал
Що відомо про пожежу під Москвою?
Пожежа спалахнула близько о пів на 4 годину ранку на верхніх поверхах споруди, розташованої на площі Леніна. На місце приїхали рятувальники.
Густий чорний дим було видно з сусідніх будинків, а сильний запах гару поширився навколо.
У місті Щолково пожежно-рятувальні підрозділи загасили вогонь у будівлі за адресою: площа Леніна, будинок 2. Евакуйовано трьох людей. За попередніми даними, постраждалих немає,
– написали в МНС Росії.
Наразі як причини займання, так і точна площа пошкоджень з'ясовуються. Вказується, що близько 4 години ранку вогонь приборкали. Відповідно до даних екстрених служб, площа пожежі становила 140 квадратних метрів.
До слова, за даними місцевого МНС, за останню добу на території Підмосков'я сталося 10 пожеж.