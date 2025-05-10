РосЗМІ повідомляють про загрозу розповсюдження вогню відразу на декілька населених пунктів: Добротне, Мозгон, Жимбір, Смоленці, Забайкальське, передає 24 Канал.

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Пожежна небезпека у Сибіру

У селищі Ягідний евакуювали будинок-інтернат, де мешкає понад 130 людей. Аеропорт "Кадала" в Читі було закрито кілька годин, оскільки вогонь впритул наблизився до злітно-посадкової смуги. Наразі аеропорт відновив роботу. Місцеві жителі також скаржаться на їдкий дим, кажуть, що їм важко дихати.

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Пожежа у Забайкаллі: дивіться відео

Зазначається, що було знайдено винуватця однієї з пожеж, яка розпочалася кілька днів тому поблизу Урочища лісового у Читинському районі. Це 51-річний місцевий житель, який працював болгаркою. Іскри від обладнання потрапили на суху траву, почалося спалах, вітер перекинув вогонь на ліс. Наразі у цьому районі площа пожежі 60 гектарів.

На даний момент відомо про одного загиблого – в районі Інгодинського дільничного лісництва. Це пожежник, на якого накинувся ведмідь. Його напарникові вдалося врятуватися.

Пожежу гасять 15 одиниць техніки та 69 співробітників МНС. Їм допомагають місцеві жителі та Іл-76, який гасить вогонь з повітря.

Мнсники гасять займання: дивіться відео

У регіоні нині діють понад 150 вогнищ лісових та ландшафтних пожеж. Рятувальники та лісоохорона намагається забезпечити безпеку населених пунктів.

Іл-76, який гасить вогонь з повітря: дивіться відео