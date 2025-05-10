РосСМИ сообщают об угрозе распространения огня сразу на несколько населенных пунктов: Добротное, Мозгон, Жимбир, Смоленцы, Забайкальское, передает 24 Канал.

Смотрите также В российском Татарстане горит завод КамАЗ, дым висит над всем городом: эпические кадры

Пожарная опасность в Сибири

В поселке Ягодный эвакуировали дом-интернат, где проживает более 130 человек. Аэропорт "Кадала" в Чите был закрыт несколько часов, поскольку огонь вплотную приблизился к взлетно-посадочной полосе. На данный момент аэропорт возобновил работу. Местные жители также жалуются на едкий дым, говорят, что им трудно дышать.

На дорогах в Забайкалье практически отсутствует видимость: смотрите видео

Черные облака собрались над регионом: смотрите видео

Пожар в Забайкалье: смотрите видео

Отмечается, что был найден виновник одного из пожаров, который начался несколько дней назад вблизи Урочища Лесного в Читинском районе. Это 51-летний местный житель, который работал болгаркой. Искры от оборудования попали на сухую траву, началось возгорание, ветер перебросил огонь на лес. Сейчас в этом районе площадь пожара 60 гектаров.

На данный момент известно об одном погибшем – в районе Ингодинского участкового лесничества. Это пожарный, на которого набросился медведь. Его напарнику удалось спастись.

Пожар тушат 15 единиц техники и 69 сотрудников МЧС. Им помогают местные жители и Ил-76, который тушит огонь с воздуха.

МЧСники тушат возгорание: смотрите видео

В регионе сейчас действуют более 150 очагов лесных и ландшафтных пожаров. Спасатели и лесоохрана пытается обеспечить безопасность населенных пунктов.

Ил-76, который тушит огонь с воздуха: смотрите видео