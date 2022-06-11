Позитиву від війни немає, країна не має бути наодинці, – Зеленський про ситуацію з Тайванем

Станом на зараз, крім війни Росії в Україні, увага світу прикута до протистояння Китаю та Тайваню. Президент Володимир Зеленський закликав світ вжити превентивних заходів, щоб не допустити ще однієї війни.

Про це український лідер сказав під час Азійського саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла", повідомляє 24 канал.

Важливо Китай розпочне війну у разі проголошення незалежності Тайваню, – ЗМІ

Зеленський зазначив, що приклад України працює сьогодні для всього світу. І весь світ повинен підтримувати будь-які дії, які пов'язані з превентивними кроками, які здатні запобігти війні.

Тому що позитиву від війни немає. Ніхто не отримує від цього позитив, крім деяких політичних лідерів, яких не влаштовують їхні амбіції і вони їх щодня збільшують через свої апетити. Апетити, які тій чи іншій державі, дозволяє світ,

– наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що світ повинен підтримувати держави, яким необхідна ця підтримка.

"Якщо можна розв'язувати питання дипломатично, це потрібно робити дипломатично. Але не вмикатися після того, як почнеться війна і є сотні тисяч жертв. Як це є в Україні", – підкреслив президент України.

Виступ Володимира Зеленського на Азійському саміті з безпеки: дивіться відео

Конфлікт Китаю і Тайваню: головне

Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін досі не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією.

До чого тут США

Офіційно Вашингтон не має відносин із владою Тайваню, однак між ними з 1979 року діє закон, за яким США можуть постачати у регіон оборонну зброю. При цьому американська влада підтримує позицію Пекіна про єдиний китайський уряд.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що він готовий застосувати силу, якщо Китай вирішить вдатися до нападу на Тайвань. За кілька годин Китай висловив невдоволення коментарям Байдена. Там заявили, що не дозволять жодній зовнішній силі втручатися у "внутрішні справи" країни.

Яка позиція Китаю

Останні роки Китай доволі активно порушує повітряний простір ППО Тайваню. Так, 6 травня 18 військових літаків Китаю увійшли до зони ППО Тайваню.

Після того, як Росія розпочала проти України повномасштабну війну, "візити" китайських літаків до Тайваню почастішали, а у США дещо змінили думку й тепер вважають, що острів повинен захищати свій суверенітет у разі нападу Китаю. Також Білий дім пригрозив Китаю санкціями у випадку вторгнення на територію Тайваню.

У Міноборони КНР також заявляють, що повномасштабні військові навчання на воді та у повітрі поблизу Тайваню – нібито вимушений захід, якого довелось вжити з огляду на ситуацію. Тим часом китайська сторона постійно наголошує на тому, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, а будь-яке іноземне втручання неприпустиме. КНР досі не хоче визнавати незалежність Тайваню.