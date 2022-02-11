Позиція непохитна, – Козак образився, що Єрмак не погодився на прямі переговори з бойовиками

У Німеччині 9 годин тривали переговори політичних радників глав держав нормандського формату. Після розмови представники України Андрій Єрмак та Росії Дмитро Козак вийшли до журналістів.

Як зауважив 24 канал, делегати визнали, що зустріч 10 лютого не завершилася з якимись відчутними успіхами чи підписанням спільного документа. Та якщо Єрмак акцентував на налаштованості сторін до діалогу, то Козак – на розбіжностях, які не вдалося подолати.

На тлі "Норманді" Байден закликав громадян США негайно виїжджати з України

Переговори завершилися "без будь-яких відчутних результатів"

Представник Росії на перемовинах політичних радників "Норманді" Дмитро Козак за їх підсумками сказав таке: "На жаль, майже 9 годин перемовин завершилися без будь-яких відчутних результатів, виражених у документах".

Ми спробували погодити підсумковий документ – на основі попередніх домовленостей. Але подолати розбіжності у трактування мінських домовленостей сьогодні не вдалося,

– пояснив він.

За словами російського представника, у порядку денному перемовин 10 лютого передовсім стояла тема політичних аспектів мінських домовленостей – зокрема особливий статус Донбасу, закріплений у Конституції України. І, мовляв, з Францією та Німеччиною "на словах" було у Росії взаєморозуміння щодо порядку розв'язання цього питання.

Але позиція України непохитна. Відмовилися у проєкті підсумкового документа навіть цитувати мінські угоди, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій (ОРДЛО, – 24 канал) мають вирішувати у процесі консультацій з представниками Окремих районів (мовиться про прямі переговори Києва з проросійськими бойовиками, – 24 канал). Це – наріжна розбіжність, яку Україна відмовилася погодити,

– заявив Козак.

"Без єдиної позиції у нормандському форматі не буде згоди й у мінському процесі. Його немає вже вісім років", – підсумував представник Кремля.

Росія, хоча насправді почала війну на Донбасі та контролює бойовиків, не визнає себе стороною конфлікту. Її принципова позиція – змусити Україну до прямих переговорів із бойовиками, щоб легітимізувати ОРДЛО та спробувати зняти з себе тягар санкцій.

Серед інших заяв Козака варто відзначити:

Україна не надала відповідь на "пропозиції Донбасу" щодо врегулювання конфлікту.

Україна відмовилася описувати своє бачення політичного майбутнього ОРДЛО.

Щодо конфлікту в Україні – "ситуація патова, а потрібні конкретні ідеї, як остаточно її врегулювати".

Як прокоментував зустріч радників глав держав "Норманді" 10 лютого Андрій Єрмак

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак за підсумками перемовин політичних радників у нормандському форматі повідомив таке:

Сторони погодилися продовжувати діалог.

Жодного документа цього разу не погодили.

Усі учасники підтримують необхідність повного припинення вогню на Донбасі.

Брифінг Андрія Єрмака за підсумками перемовин у Німеччині: дивіться відео

З огляду на заяви Єрмака та Козака можна відзначити, що українська сторона налаштована оптимістично, а от російська – невдоволена. Та загалом на перемовинах 10 лютого жодного прориву не відбулося.