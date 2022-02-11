Також Байден заявив, що у жодному випадку не буде американських військових в Україні. Бо якщо між ними та росіянами виникне стрілянина – це буде "світова війна".
Також цікаво Байден обговорить зі світовими лідерами загрозу вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ
Байден звернувся до американців в Україні: "Leave now" ("виїжджайте негайно")
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 10 лютого спілкувався з журналістами. Головно мовилося про ситуацію навколо Росії та України.
У розмові Байден озвучив попередження усім американцям, які залишаються в Україні, пов'язане зі загрозою нового російського вторгнення.
Американські громадяни повинні виїхати негайно. Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу. Усе може швидко вийти за рамки здорового глузду,
– сказав Байден.
На питання про залучення американських військових до евакуації громадян США з України глава Білого дому відповів так: "Це буде світова війна, якщо американці та росіяни почнуть стріляти один в одного".
Зверніть увагу, цього ж дня:
- У Пентагоні допустили залучення війська, яке відправили США у Польщу, до евакуації американців з України.
- Водночас у Кремлі заявили, що "у відповідь" на дії Заходу накажуть неосновному персоналу свого диппредставництва в Україні тимчасово виїхати у Росії.
Тим часом Росія звозить танки на окуповану частину Донбасу: дивіться відео