Також Байден заявив, що у жодному випадку не буде американських військових в Україні. Бо якщо між ними та росіянами виникне стрілянина – це буде "світова війна".

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Байден звернувся до американців в Україні: "Leave now" ("виїжджайте негайно")

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 10 лютого спілкувався з журналістами. Головно мовилося про ситуацію навколо Росії та України.

У розмові Байден озвучив попередження усім американцям, які залишаються в Україні, пов'язане зі загрозою нового російського вторгнення.

Американські громадяни повинні виїхати негайно. Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу. Усе може швидко вийти за рамки здорового глузду,

– сказав Байден.

На питання про залучення американських військових до евакуації громадян США з України глава Білого дому відповів так: "Це буде світова війна, якщо американці та росіяни почнуть стріляти один в одного".

Важливо! Буквально годину перед цим Держдеп США оприлюднив повідомлення, що США "не зможуть евакуювати американських громадян у разі російських військових дій будь-де в Україні".



А тому попросив американців самостійно виїхати звідти будь-яким видом приватного траспорту.

Зверніть увагу, цього ж дня:

У Пентагоні допустили залучення війська, яке відправили США у Польщу, до евакуації американців з України.

Водночас у Кремлі заявили, що "у відповідь" на дії Заходу накажуть неосновному персоналу свого диппредставництва в Україні тимчасово виїхати у Росії.

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