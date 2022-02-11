Позиция непреклонная, – Козак обиделся, что Ермак не согласился на прямые переговоры с боевиками

В Германии 9 часов продолжались переговоры политических советников глав государств нормандского формата. После разговора представители Украины Андрей Ермак и России Дмитрий Козак вышли к журналистам.

Как отметил 24 канал, делегаты признали, что встреча 10 февраля не завершилась с какими-либо ощутимыми успехами или подписанием совместного документа. Но если Ермак акцентировал внимание на настроенности сторон к диалогу, то Козак – на разногласиях, которые не удалось преодолеть.

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Переговоры завершились "без каких-либо ощутимых результатов"

Представитель России на переговорах политических советников "Нормандт" Дмитрий Козак по их итогам сказал следующее: "К сожалению, почти 9 часов переговоров завершились без каких-либо ощутимых результатов, выраженных в документах".

Мы попытались согласовать итоговый документ – на основе предварительных договоренностей. Но преодолеть разногласия в трактовке минских договоренностей сегодня не удалось,

– пояснил он.

По словам российского представителя, главной в повестке дня переговоров 10 февраля стояла тема политических аспектов минских договоренностей – в частности особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции Украины. И, мол, с Францией и Германией "на словах" было в России взаимопонимание по поводу порядка решения этого вопроса.

Но позиция Украины непреклонна. Отказались в проекте итогового документа даже цитировать минские соглашения, что вопрос будущего постконфликтного статуса этих территорий (ОРДЛО, – 24 канал) должен решаться в процессе консультаций с представителями Отдельных районов (речь о прямых переговорах Киева с пророссийскими боевиками, – 24 канал). Это – краеугольное расхождение, которое Украина отказалась согласовать,

– заявил Козак.

"Без единой позиции в нормандском формате не будет согласия и в минском процессе. Его нет уже восемь лет", – подытожил представитель Кремля.

Россия, хотя начала войну на Донбассе и контролирует боевиков, не признает себя стороной конфликта. Ее принципиальная позиция – заставить Украину к прямым переговорам с боевиками, чтобы легитимизировать ОРДЛО и попытаться снять с себя груз санкций.

Среди других заявлений Козака следует отметить:

Украина не дала ответа на "предложения Донбасса" по урегулированию конфликта.

Украина отказалась описывать свое видение политического будущего ОРДЛО.

Вокруг конфликта в Украине – "ситуация патовая, а нужны конкретные идеи, как окончательно ее урегулировать".

Как прокомментировал встречу советников глав государств "Норманди" 10 февраля Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров политических советников в нормандском формате сообщил следующее:

Стороны согласились продолжить диалог.

Никакого документа в этот раз не согласовали.

Все участники поддерживают необходимость полного прекращения огня на Донбассе.

Брифинг Андрея Ермака по итогам переговоров в Германии: смотрите видео

Учитывая заявления Ермака и Козака, можно отметить, что украинская сторона настроена оптимистично, а вот российская – недовольна. В целом же на переговорах 10 февраля никакого прорыва не произошло.