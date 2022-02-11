Позиция непреклонная, – Козак обиделся, что Ермак не согласился на прямые переговоры с боевиками
В Германии 9 часов продолжались переговоры политических советников глав государств нормандского формата. После разговора представители Украины Андрей Ермак и России Дмитрий Козак вышли к журналистам.
Как отметил 24 канал, делегаты признали, что встреча 10 февраля не завершилась с какими-либо ощутимыми успехами или подписанием совместного документа. Но если Ермак акцентировал внимание на настроенности сторон к диалогу, то Козак – на разногласиях, которые не удалось преодолеть.
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Переговоры завершились "без каких-либо ощутимых результатов"
Представитель России на переговорах политических советников "Нормандт" Дмитрий Козак по их итогам сказал следующее: "К сожалению, почти 9 часов переговоров завершились без каких-либо ощутимых результатов, выраженных в документах".
Мы попытались согласовать итоговый документ – на основе предварительных договоренностей. Но преодолеть разногласия в трактовке минских договоренностей сегодня не удалось,
– пояснил он.
По словам российского представителя, главной в повестке дня переговоров 10 февраля стояла тема политических аспектов минских договоренностей – в частности особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции Украины. И, мол, с Францией и Германией "на словах" было в России взаимопонимание по поводу порядка решения этого вопроса.
Но позиция Украины непреклонна. Отказались в проекте итогового документа даже цитировать минские соглашения, что вопрос будущего постконфликтного статуса этих территорий (ОРДЛО, – 24 канал) должен решаться в процессе консультаций с представителями Отдельных районов (речь о прямых переговорах Киева с пророссийскими боевиками, – 24 канал). Это – краеугольное расхождение, которое Украина отказалась согласовать,
– заявил Козак.
"Без единой позиции в нормандском формате не будет согласия и в минском процессе. Его нет уже восемь лет", – подытожил представитель Кремля.Здесь важно помнить вот что: Россия, хотя начала войну на Донбассе и контролирует боевиков, не признает себя стороной конфликта. Ее принципиальная позиция – заставить Украину к прямым переговорам с боевиками, чтобы легитимизировать ОРДЛО и попытаться снять с себя груз санкций.
Среди других заявлений Козака следует отметить:
- Украина не дала ответа на "предложения Донбасса" по урегулированию конфликта.
- Украина отказалась описывать свое видение политического будущего ОРДЛО.
- Вокруг конфликта в Украине – "ситуация патовая, а нужны конкретные идеи, как окончательно ее урегулировать".
Как прокомментировал встречу советников глав государств "Норманди" 10 февраля Андрей Ермак
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров политических советников в нормандском формате сообщил следующее:
- Стороны согласились продолжить диалог.
- Никакого документа в этот раз не согласовали.
- Все участники поддерживают необходимость полного прекращения огня на Донбассе.
Брифинг Андрея Ермака по итогам переговоров в Германии: смотрите видео