Як зауважив 24 канал, делегати визнали, що зустріч 10 лютого не завершилася з якимись відчутними успіхами чи підписанням спільного документа. Та якщо Єрмак акцентував на налаштованості сторін до діалогу, то Козак – на розбіжностях, які не вдалося подолати.

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Переговори завершилися "без будь-яких відчутних результатів"

Представник Росії на перемовинах політичних радників "Норманді" Дмитро Козак за їх підсумками сказав таке: "На жаль, майже 9 годин перемовин завершилися без будь-яких відчутних результатів, виражених у документах".

Ми спробували погодити підсумковий документ – на основі попередніх домовленостей. Але подолати розбіжності у трактування мінських домовленостей сьогодні не вдалося,

– пояснив він.

За словами російського представника, у порядку денному перемовин 10 лютого передовсім стояла тема політичних аспектів мінських домовленостей – зокрема особливий статус Донбасу, закріплений у Конституції України. І, мовляв, з Францією та Німеччиною "на словах" було у Росії взаєморозуміння щодо порядку розв'язання цього питання.

Але позиція України непохитна. Відмовилися у проєкті підсумкового документа навіть цитувати мінські угоди, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій (ОРДЛО, – 24 канал) мають вирішувати у процесі консультацій з представниками Окремих районів (мовиться про прямі переговори Києва з проросійськими бойовиками, – 24 канал). Це – наріжна розбіжність, яку Україна відмовилася погодити,

– заявив Козак.

"Без єдиної позиції у нормандському форматі не буде згоди й у мінському процесі. Його немає вже вісім років", – підсумував представник Кремля.

Тут важливо пам'ятати ось що: Росія, хоча насправді почала війну на Донбасі та контролює бойовиків, не визнає себе стороною конфлікту. Її принципова позиція – змусити Україну до прямих переговорів із бойовиками, щоб легітимізувати ОРДЛО та спробувати зняти з себе тягар санкцій.

Серед інших заяв Козака варто відзначити:

Україна не надала відповідь на "пропозиції Донбасу" щодо врегулювання конфлікту.

Україна відмовилася описувати своє бачення політичного майбутнього ОРДЛО.

Щодо конфлікту в Україні – "ситуація патова, а потрібні конкретні ідеї, як остаточно її врегулювати".

Як прокоментував зустріч радників глав держав "Норманді" 10 лютого Андрій Єрмак

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак за підсумками перемовин політичних радників у нормандському форматі повідомив таке:

Сторони погодилися продовжувати діалог.

Жодного документа цього разу не погодили.

Усі учасники підтримують необхідність повного припинення вогню на Донбасі.

Важливо! З огляду на заяви Єрмака та Козака можна відзначити, що українська сторона налаштована оптимістично, а от російська – невдоволена. Та загалом на перемовинах 10 лютого жодного прориву не відбулося.

Брифінг Андрія Єрмака за підсумками перемовин у Німеччині: дивіться відео