Як зауважив 24 канал, делегати визнали, що зустріч 10 лютого не завершилася з якимись відчутними успіхами чи підписанням спільного документа. Та якщо Єрмак акцентував на налаштованості сторін до діалогу, то Козак – на розбіжностях, які не вдалося подолати.
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Переговори завершилися "без будь-яких відчутних результатів"
Представник Росії на перемовинах політичних радників "Норманді" Дмитро Козак за їх підсумками сказав таке: "На жаль, майже 9 годин перемовин завершилися без будь-яких відчутних результатів, виражених у документах".
Ми спробували погодити підсумковий документ – на основі попередніх домовленостей. Але подолати розбіжності у трактування мінських домовленостей сьогодні не вдалося,
– пояснив він.
За словами російського представника, у порядку денному перемовин 10 лютого передовсім стояла тема політичних аспектів мінських домовленостей – зокрема особливий статус Донбасу, закріплений у Конституції України. І, мовляв, з Францією та Німеччиною "на словах" було у Росії взаєморозуміння щодо порядку розв'язання цього питання.
Але позиція України непохитна. Відмовилися у проєкті підсумкового документа навіть цитувати мінські угоди, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій (ОРДЛО, – 24 канал) мають вирішувати у процесі консультацій з представниками Окремих районів (мовиться про прямі переговори Києва з проросійськими бойовиками, – 24 канал). Це – наріжна розбіжність, яку Україна відмовилася погодити,
– заявив Козак.
"Без єдиної позиції у нормандському форматі не буде згоди й у мінському процесі. Його немає вже вісім років", – підсумував представник Кремля.
Серед інших заяв Козака варто відзначити:
- Україна не надала відповідь на "пропозиції Донбасу" щодо врегулювання конфлікту.
- Україна відмовилася описувати своє бачення політичного майбутнього ОРДЛО.
- Щодо конфлікту в Україні – "ситуація патова, а потрібні конкретні ідеї, як остаточно її врегулювати".
Як прокоментував зустріч радників глав держав "Норманді" 10 лютого Андрій Єрмак
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак за підсумками перемовин політичних радників у нормандському форматі повідомив таке:
- Сторони погодилися продовжувати діалог.
- Жодного документа цього разу не погодили.
- Усі учасники підтримують необхідність повного припинення вогню на Донбасі.
Брифінг Андрія Єрмака за підсумками перемовин у Німеччині: дивіться відео