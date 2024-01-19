Вперше збив реальну ціль․ Що таке проєкт FrankenSAM і як допоможе закрити українське небо

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ППО – абревіатура, яку за майже 2 роки вивчила вся країна. Воїни протиповітряної оборони збивають ворожі літаки, гелікоптери, ракети та дрони і демонструють просто колосальний результат.

Та для цієї роботи потрібні ресурси – системи ППО та ракети до них. Про це постійно говорить офіційний Київ, адже для того, щоб захистити всю територію нашої країни від ворожих атак, нам потрібен повітряний щит.

Однак на певному етапі формування цього щита виникла проблема – в України є чимало радянських зразків ЗРК, однак виробництво ракет лише до деяких з них триває тільки в Росії. Тож Україна втрачає запаси ракет до радянських установок і це б могло призвести до того, що через певний проміжок часу всі наявні пускові установки радянських зразків систем ППО стали б просто непотрібними і це б могло вдарити по українській ППО.

Проте українсько-американський проєкт FrankenSAM змінив цю ситуацію та дозволив інтегрувати ракети західного зразка до радянських пускових установок. Що це за проєкт, які в нього перспективи та як він вплине на українську протиповітряну оборону – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Перша знищена ціль ЗРК з проєкту FrankenSAM

17 січня під час саміту в Давосі міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що Україна вперше знищила ворожу ціль системою ППО з проєкту FrankenSAM. Мова йде про один із 19 знищених іранських дронів-камікадзе.

За словами Камишіна, ворожий дрон знищили за допомогою одного з удосконалених у межах проєкту ЗРК з відстані 9 кілометрів. Варто відзначити, що в ніч проти 17 січня росіяни запустили 20 дронів-камікадзе з південного напрямку і 19 з них вдалося знищити силам ППО в повітряному просторі Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.



Статистика збитих дронів 17 січня / Інфографіка Повітряних сил

Крім того, Камишін повідомив, що в Україні вже розгорнуті та повноцінно функціонують щонайменше 5 подібних систем, створених в межах українсько-американського проєкту. Після тривалих випробувань комплекси таки стали на бойове чергування. При цьому міністр зауважив, що перший пуск був невдалим, однак усі несправності вдалося допрацювати завдяки вмінню та зусиллям американських та українських фахівців.

Камишін не уточнював, який саме "гібрид" знищив ворожий дрон. Однак відомо про 3 наявні модифікації, над якими працюють США та Україна, то ж далі про них і поговоримо.

Які є види систем FrankenSAM та як їх використовують

Мабуть, варто почати з того, що ж таке проєкт FrankenSAM. Це загальна назва для програми посилення української ППО, яку очолюють США. Основна мета програми – посилити українську протиповітряну оборону шляхом вдосконалення наявних радянських зразків зенітно-ракетних комплексів та поєднання із компонентами західного зразка.

Про повноцінну роботу в цьому напрямку стало відомо в жовтні минулого року, проте цілком ймовірно, що над цим проєктом почали працювати набагато раніше, оскільки в серпні минулого року США надали Україні ракети, які використовують у гібридних системах ППО.

У межах американсько-української програми створено щонайменше 3 варіанти "гібридів":

ЗРК "Бук" , що використовують американські ракети з радіолокаційним наведенням AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow;

, що використовують американські ракети з радіолокаційним наведенням AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow; спеціальна система, що використовує перепрофільовані ракети класу "повітря-повітря" AIM-9M Sidewinder із тепловим наведенням, надані США, як ефектор;

поєднання ракет "земля – повітря" пускових установок ЗРК Patriot та радіолокаційних станцій ЗРК С-300 радянського зразка.

, Польща пропонує ще один варіант для цього проєкту – поєднати радянський ЗРК "Оса", який також є на озброєнні України, з ракетами німецької системи IRIS-T. Проте поки невідомо, чи цей варіант включений у програму.



ЗРК "Оса" / Фото Defence Express

Які ще існують варіанти для поєднання з американськими ракетами

Окремо варто зупинитися на ракетах AIM-9M, які стають невіддільною частиною програми з посилення української ППО.

Чому саме AIM-9M Відповідь проста – це наймасовіші за кількістю виготовлених одиниць ракети класу "повітря – повітря". За даними відкритих джерел, починаючи з 1955 року було виготовлено понад 200 000 таких ракет, які прийняті на озброєння в понад 50 країнах світу. Крім того, в ході різних військових конфліктів цими ракетами знищили понад 270 літаків.



Ракети AIM-9M – масовий продукт, тому в межах американсько-української програми також розглядають створення пускових установок, які дозволять застосовувати ці ракети не з літаків, а наземних установок.

Варіантом для цього є представлена у вересні 2023 року компанією Boeing мобільна система ППО SHORAD, створена на базі БТР Stryker. Цей комплекс можна інтегрувати в ЗРК Avenger і він здатен запускати ракети AIM-9X Sidewinders і ракети AIM-114L Longbow Hellfire з радіолокаційним наведенням міліметрових хвиль.

Ще однією опцією для створення нового "гібриду" є система Chaparral, яка використовує ракети MIM-72. Пускова установка цієї системи розміщується на гусеничному транспорті, похідному від БТР М113, які в обмеженій кількості вже є в України.

Ракети MIM-72 в дії: дивіться відео

FrankenSAM – це повітряний щит?

Програма FrankenSAM – важлива частина у формуванні повітряного щита для України, особливо на тлі посилення ракетних та дронових атак з боку ворога. Однак виключно ці системи не сформують необхідний щит, але зроблять серйозний внесок у його створення.

Річ у тім, що створені у межах проєкту системи ППО мають відносно невелику дальність. До прикладу, ймовірно найбільшу дальність мають ЗРК "Бук" у поєднанні з американськими ракетами AIM-7 Sparrow/RIM-7 Sea Sparrow – до 20 кілометрів.

Достеменно невідомо, якою саме з систем 17 січня вдалося знищити дрон-камікадзе, проте видання Defence Expess припускає, що мова йде саме про версію на базі ЗРК "Бук".



ЗРК "Бук" / Фото "Мілітарний"

Проте інші експерти також говорять про те, що збити ворожий "Шахед" можна було й за допомогою перепрофільованої системи у поєднанні з ракетами AIM-9M. У середньому радіус дії цих ракет при запуску з наземних пускових установок – 5 кілометрів, а 9 – гранична можливість.

Використання відносно дешевих ракет, які не є у дефіциті, а, навпаки, може дозволити Україні збивати ті цілі, які ворог використовує масово, і застосовувати, наприклад, ракети ЗРК Patriot чи NASAMS надто дорого. Мова йде про дрони-камікадзе.

Звісно ж, знищення дрона пріоритетне, адже його влучання в ціль може завдати набагато більше збитків, ніж коштує одна ракета для далекобійної системи ППО чи навіть забрати людські життя, які є безцінними. Проте росіяни, вочевидь, налагодили власне виробництво "Шахедів" і щоночі запускають їх по кілька десятків одиниць. Застосування дорогих ракет ЗРК для знищення дронів – шлях до швидкого виснаження ППО.



RIM-7 / Фото thedrive.com

Тому системи ППО з програми FrankenSAM відкриває одразу кілька можливостей:

надалі використовувати пускові установки ЗРК радянського зразка чи інші частини комплексів, попри вичерпання запасів ракет до них, виготовлених в період СРСР;

збивати ворожі дрони;

створити повітряний щит над Україною, посилити ППО та підвищити відсоток знищення цілей силами протиповітряної оборони.

Крім того, створення у межах програми FrankenSAM системи у поєднанні ЗРК Patriot з РЛС радянських зразків техніки дозволить краще протидіяти, в тому числі й ворожим балістичним ракетам.