ППО Москви існує лише на папері: як росіяни наробили дірок у "щиті" над своєю столицею

А що взагалі з протиповітряною та протиракетною обороною Москви? Перед новим 2023 роком росіяни оголосили, що їх столицю на свята прикриватимуть аж 20 тисяч зенітників.

Як Кремль наробив дірок у "щиті" над Москвою

Все виглядало так, що росіяни справді підтягують до Москви додаткові засоби ППО.

Цікаво У Росії нема аналогів: як нова допомога від США може повністю реформувати армію України

Але з іншої сторони, забезпечувати протиракетну та протиповітряну оборону столиці країни-терориста й так має достатньо монструозне формування. Мовиться про 1 армію ППО в складі двох зенітно-ракетних дивізій із комплексами С-300 та С-400, однієї дивізії ПРО та частин забезпечення.

Здавалось би, росіянам в принципі нема чого боятись із настільки потужним "ракетним щитом" над Москвою. Але схоже, що Кремль сам наробив "дірок" в такому "щиті". Тепер він має підстави боятись кожного руху, який може означати доставку "бавовни" з України вглиб території Росії.

Щоб обстрілювати наші міста із комплексів С-300, росіяни забрали значну частину пускових установок, які прикривали майже прифронтовий Ростов, або ж навіть недоторканний Санкт-Петербург.

Чи може "бавовна" завітати у Москву

Справді, росіяни мають запас ще в 7 тисяч ракет до ЗРК С-300, які можна використати для ударів по нашій цивільній інфраструктурі. Але нюанс в тому, що в цю кількість входять не тільки ракети типу 5В55 і її модифікації, але й також – 48Н6 та її модифікації, що також відстрілюються із С-400. Тому в росіян так і виходить: на словах їх ППО "не має аналогів", а по факту "бавовна" успішно долітає навіть до аеродрому "Енгельс".

Із протиракетною обороною Москви – окрема цікава і барвиста історія. Для захисту від міжконтинентальних балістичних ракет ймовірного противника навколо Москви стоять 68 шахт для "протиракет" типу 53Т6 комплексу А-135 "Амур". Їх взяли на бойове чергування ще у 1970-х роках.

Читайте також Як росіяни жалюгідно проковтнули фейк про Макіївку

У 2010-х роках комплекс "Амур" застарів безнадійно, а всі нормативні строки по "протиракетам" були вичерпані. На заміну мав прийти комплекс А-235 "Нудоль", але його серійне виробництво почати так і не змогли. Зате знайшли для "Нудоля" інше "застосування" – час від часу погрожувати, що саме цією системою позбивають супутники Ілона Маска.

Росіяни насправді самі розуміють, що ППО та протиракетна оборона Москви існує скоріше "на папері". Інакше б їх пропагандисти не розповідали байки, що, наприклад, мають аж 400 тактичних ядерних зарядів до ЗРК С-300.

Так, в новорічну ніч москвичі не бігали в укриття під звуки сирен. Але це не означає, що до них не долетить "Стриж" із "бавовною".

Зате були "хлопки" на елементах енергоінфраструктури Росії. Це насправді дуже добре. Чим більш розхитаною буде російська система електропостачання для промисловості, тим складніше їм буде виготовляти високотехнологічну зброю. Як то, наприклад, крилаті ракети для нових ударів по наших містах.

Усе найбільш барвисте та "бавовняне" на шляху до нашої Перемоги ще попереду.