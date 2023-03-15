Тролінг триває: на кордоні з Білоруссю українці почепили її правильний прапор

Українські прикордонники не тільки знають, як давати прочуханки російським загарбникам, вони також володіють неймовірним почуттям гумору. Власне, тому й не дивно, що на кордоні між нашою державою та Білоруссю замайорів біло-червоно-білий прапор.

У вівторок, 14 березня, анонімні телеграм-канали повідомили, що прапор Вільної Білорусі вивісили українські прикордонники поблизу пропускного пункту з сусіднього диктаторською державою Лукашенка. Про це інформує 24 Канал.

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Тролінгу немає меж

Слід сказати, що біло-червоно-білий прапор Вільної Білорусі президент Лукашенко заборонив використовувати в будь-якому вигляді. Тому й дуже дотепно, що представники Державної прикордонної служби України вирішили почепити його на кордоні з Білоруссю разом з українським стягом.

Представники ДПСУ йдуть чіпляти біло-червоно-білий прапор на кордоні з Білоруссю: дивіться відео з телеграм-каналів



Прапор вільної Білорусі на кордоні / Зображення з телеграм-каналів

Що потрібно знати про біло-червоно-білий стяг Варто сказати, що прапор саме таких кольорів був державним до 1995 року в Білорусі. Також у 1918 році його використовувала влада Білоруської Народної Республіки, коли Російська Імперія розпалась, та протестувальники під час мітингів проти режиму Лукашенка у 2020 та 2021 роках.

Ймовірно, походження цього прапора пов'язане з Грюнвальдською битвою Великого князівства Литовського проти іноземних загарбників на початку XV століття. Тоді полководець підняв закривавлене червоним кольором біле полотно та разом з ним привів своє військо до перемоги.

Джерело: Вікіпедія

Опудало "Валєра"

Слід згадати до цієї теми, що не так давно, 12 березня, на білорусько-українському кордоні люди помітили опудало, яке назвали "Валєрою".

Зауважимо, що воно неабияк "налякало" прихвоснів режиму Лукашенка, тому вони почали звинувачувати Україну в нібито в психологічному тиску. Згодом мережа вибухнула мемами через це.

Також наостанок зазначимо, що уже понад пів року не вщухають розмови про те, що Росія може розпочати ще один наступ з території Білорусі. Не так давно речник Держприкордонслужби Андрій Демченко констатував, що такий розвиток подій є дуже малоімовірною, однак наша держава повинна бути готовою до всіх загроз.