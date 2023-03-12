Про це пропагандистські державні білоруські ЗМІ навіть зняли сюжет. Там прикордонник застави "Глушковичі", що в Гомельській області, поскаржився на витівку українців.

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Як відреагувала Держприкордонслужба

У цьому сюжеті білорус заявив, що колеги з України повісили "Валєру" задля психологічного тиску.

Це все робиться з метою якогось залякування, з метою психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни,

– сказав офіційний представник мозирського прикордонного загону Сергій Павлов.

Тож на це не могли не відреагувати українські прикордонники. Зробили вони це лаконічно, одним реченням. А експресії додали завдяки емодзі чортика, що посміхається.

Ми не лякаємо, ми натякаємо…

– зазначили вони.

Зауважимо, що це не вперше білоруси жаліються на українських прикордонників. Раніше розголосу набув й інший вчинок українського прикордонника, який одним рухом та без зайвих слів чітко дав зрозуміти, що буде, якщо білоруси вирішать зі зброєю перетнути кордон.

Відповідь білорусів була швидкою

Натомість й білоруси вирішили передати меседж українцям. А щоб не було потреби надривати горлянку, гукаючи через кордон, вони надрукували та вивісили банери. Як повідомляють білоруські ЗМІ, вони появилися на пунктах пропуску "Нова Рудня – Виступовичі", "Глушкевичі – Майдан Копищанський", "Трушине – Вічівка", "Верхній Теребежів – Городище", "Ольмани – Переброди".

На величезних плакатах українською мовою вони заявили, що "допоможуть знайти Україні справжніх окупантів". Цікаво, що при цьому на зображенні під лупою виявилися не росіяни, які не перший рік вбивають українців та іноді заявляють про необхідність винищення нашого народу. Під лупою виявився прапор США, які справді допомагають боротися з окупантами, та силует їхнього військового.



Плакат на кордоні з Білоруссю / білоруські ЗМІ

На ще одному банері вони зобразили світлини Другої світової та надпис "Білорусь пам'ятає". Вочевидь, вони хотіли нагадати, як у ті часи саме з Заходу на територію, зокрема, України вдирався нацизм. Однак зазираючи у минуле вони абсолютно заплющили очі на сьогодення.

Як зазначили у самих білоруських ЗМІ, Білорусь пам'ятає війну та знає що таке нацизм. Тоді Україна може хіба порекомендувати їм знову повернутися до підручників, щоб провести очевидні паралелі між ним та Росією.

Банер на українсько-білоруському кордоні: відео