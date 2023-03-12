Об этом пропагандистские государственные белорусские СМИ даже сняли сюжет. Там пограничник заставы "Глушковичи" в Гомельской области пожаловался на выходку украинцев.

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Как отреагировала Госпогранслужба

В этом сюжете белорус заявил, что коллеги из Украины повесили "Валеру" ради психологического давления.

Это все делается с целью какого-то устрашения, с целью психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны,

– сказал официальный представитель мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

Так что на это не могли не отреагировать украинские пограничники. Сделали они это лаконично, одним предложением. А экспрессии добавили благодаря эмодзи улыбающегося чертика.

Мы не пугаем, мы намекаем…

– отметили они.

Отметим, что это не первый раз белорусы жалуются на украинских пограничников. Ранее огласку приобрел и другой поступок украинского пограничника, который одним движением и без лишних слов ясно дал понять, что будет, если белорусы решат с оружием пересечь границу.

Ответ белорусов был быстрым

Зато и белорусы решили передать месседж украинцам. А чтобы не было необходимости надрывать глотку, крича через границу, они напечатали и вывесили баннеры. Как сообщают белорусские СМИ, они появились на пунктах пропуска "Новая Рудня – Выступовичи", "Глушкевичи – Майдан Копищанский", "Трушино – Вичевка", "Верхний Теребежов – Городище", "Ольманы – Переброды".

На огромных плакатах на украинском языке они заявили, что "помогут найти Украине настоящих оккупантов". При этом на изображении под лупой оказались не россияне, которые не первый год убивают украинцев и иногда заявляют о необходимости истребления нашего народа. Под лупой оказался флаг США, действительно помогающих бороться с оккупантами, и силуэт их военного.



Плакат на границе с Беларусью / белорусские СМИ

На еще одном баннере они изобразили фотографии Второй мировой и надпись "Беларусь помнит". Очевидно, они хотели напомнить, как именно в те времена именно с Запада на территорию, в частности, Украины врывался нацизм. Однако заглядывая в прошлое, они совершенно закрыли глаза на настоящее.

Как отметили в белорусских СМИ, Беларусь помнит войну и знает что такое нацизм. Тогда Украина может разве порекомендовать им снова вернуться за учебники, чтобы провести очевидные параллели между ним и Россией.

Баннер на украинско-белорусской границе: видео