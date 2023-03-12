Чиновники ГПСУ повесили на границе макет российского военнослужащего и назвали его "Валерой". Репортаж об этом показали даже на белорусском телевидении, передает 24 Канал.

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Белорусские пограничники снова жалуются

Судя по видео, события происходят на границе Житомирской области. Представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов рассказывает, как тяжело ему живется по соседству с украинцами.

По его словам, украинские пограничники повесили российского "Валеру" и сказали, что он якобы убит под Киевом.



Макет российского военного / Скриншот

Это все делается для устрашения и психологического давления на военнослужащих, охраняющих границу нашего государства,

– заявил Павлов.

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