Об этом свидетельствует видео, опубликованное Пограничным комитетом Белоруссии. На нем видно, что один из украинских пограничников показывает средние пальцы в сторону Беларуси, сообщает 24 Канал.
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Пограничники Беларуси клеят дураков
В видео белорусские охранники границы жалуются на то, что украинские бойцы минируют пограничную территорию. Они даже делают вид, что не понимают, зачем это делается.
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Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно разлагали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска "Выступовичи". Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска,
– говорится в сообщении.
Добавим, что пункт пропуска "Выступовичи" расположен в Овручской городской территориальной общине Житомирской области.
Кроме того, белорусские пограничники спрашивают, чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин.
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"Угрожающие" жесты для белорусов: что известно
- Заметим, что белорусские пограничники уже не в первый раз жалуются своему командованию на "провокации" со стороны украинских военных.
- Недавно белорусский пограничник заявил, что якобы украинские работники Госпогранслужбы "провоцируют" белорусских с помощью "жестов".
- Отмечают, что первый случай так называемых "провокаций" был на пункте пропуска "Добрянка" в Черниговской области.
- Тогда же так называемый начальник управления пограничного контроля Беларуси рассказал, что "отмечаются частные случаи "провокаций" с украинской стороны".