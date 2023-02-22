Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о ситуации на украинско-белорусской границе. В частности, пыталась ли вражеская ДРГ прорвать оборону Волыни.
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Были ли ДРГ на Волыни
На Волыни ДРГ ни разу не было. С территории Беларуси диверсионно-разведывательных групп не отмечалось,
– заявил Наев.
Напомним, что глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко недавно сообщал, что ситуацию на границе контролируют наши защитники. Кроме того, пограничники круглосуточно мониторят обстановку и докладывают ситуацию. Так что жителям приграничных районов бояться нечего.
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Как на Полесье готовятся к вероятному наступлению из Беларуси
- Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что границу с Беларусью на Житомирщине зашивают окопами и заливают бетоном. На севере Житомирской области продолжают строить дополнительные линии обороны и монтировать фортификационные сооружения.
- Руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль заверил, что на украинско-белорусской границе все спокойно. Все 229 километров границы Ровненской области с республикой Беларусь – контролируемые и переполненные нашими военными.
- Он также рассказал, что местные жители каждый день, как добровольцы, приходят копать рвы против танков, помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения. Есть и те, кто постоянно трудится, даже в праздничные дни.