Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, чи намагалась ворожа ДРГ прорвати оборону Волині.

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Чи були ДРГ на Волині

На Волині ДРГ жодного разу не було. З території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп не відмічалося,

– заявив Наєв.

Нагадаємо, що очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко нещодавно повідомляв, що ситуацію на кордоні контролюють наші захисники. Крім того, прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію. Тож жителям прикордонних районів боятись нічого.

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