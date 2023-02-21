Про це розповів командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Також генерал-лейтенант зазначив, що наразі загроза з півночі проти України мінімальна.

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Ворог не пройде: як тренуються українські воїни

У ТСН повідомляють, що за десять кілометрів від білоруського кордону у Чорнобильській зоні відчуження українські бійці відбивають атаку умовного ворога, відточуючи навички спільних дій підрозділів різних відомств.

За легендою, противник намагається атакувати позиції наших оборонців. Українські захисники відтісняють його, щільно накриваючи вогнем і не даючи просунутись вперед. Залишки ворога військові знищують у приміщенні будівель.

Серед бойового арсеналу, з яким тренуються воїни, німецькі гранатомети, американські та канадські броньовики і снайперські гвинтівки українського виробництва, а також трофейні Т-64.

Захисники запевняють, що з білорусами, або без них у російських окупантів, якщо наважаться вдруге наступати з території Білорусі, немає жодних шансів.

Так, як було першого разу, коли вони сюди зайшли, вже так більше не буде, вони вже більше сюди не зайдуть,

– наголошують бійці.

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Що відомо про навчання "Оксиморон-2023"

У Командуванні об'єднаних Сил ЗСУ розповіли, що на Київщині провели тактико-спеціальне навчання з оборони зони відчуження Чорнобильської АЕС. Тренування відбуваються на постійній основі.

Тренування українських воїнів: дивіться відео

Спочатку військовослужбовці готуються у складі своїх підрозділів окремо. Через певний період відбуваються спільні навчання, під час яких бійці відточують свої навички в умовах наближених до бойових.

Командири та штаби передбачають маневри військ та інші військові заходи задля того, щоб у будь-який час вчасно відреагувати на можливі дії ворога,

– зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача Об'єднаних Сил, на даний час загроза з півночі проти України є мінімальною. Проведено ряд комплексів і заходів, які унеможливлюють прохід ворожих сил через кордон.

Українські захисники постійно зміцнюють кордон на Київському напрямку. Зокрема, облаштовуються та утворюються відповідні загородження, які забезпечують непрохідність ворожих сил. Наєв наголосив, що Київський напрямок завжди є і залишається пріоритетним. Наразі ситуація стабільна та контрольована.

Довідка. Оперативно-тактичні навчання з охорони та оборони особливо-важливих державних об'єктів критичної інфраструктури "Оксиморон-2023" є плановим заходом у межах загальної інтенсивної програми підготовки сил та засобів.



Головна мета навчань – набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, а також інших складових сил безпеки й оборони держави.