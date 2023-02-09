Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко. Він розповів, що на сьогодні на лінії розмежування спокійно.
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Яка ситуація на Волинському напрямку
Очільник області запевнив, що прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію.
Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу,
– наголосив Погуляйко.
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Разом з тим, він нагадав усім стривоженим, що триває набір добровольців у бригади "Гвардії наступу". Серед них є і бригада "Сталевий кордон", який потребує вмотивованих бійців для захисту області і країни.
Подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з яких – в обласному центрі. А також у Ковелі, Володимирі, Маневичах та Камінь-Каширську.
Що потрібно знати про "Гвардію наступу"
- "Гвардія наступу" – це професійні штурмові бригади МВС, які винятково займатимуться звільненням окупованих територій. Формування підрозділів вже триває.
- Основу цих бригад складуть військовослужбовці та поліцейські, які мають великий бойовий досвід та вже проявили себе на передовій.
- До "Гвардії наступу" увійдуть 8 штурмових бригад. Вони будуть винятково займатися деокупацією територій.
- Національна гвардія України запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". Державна прикордонна служба України чекає нових бійців у бригаді "Сталевий кордон", а Національна поліція України – у штурмовій бригаді "Лють".
- Як приєднатися до "Гвардії наступу" – дивіться за посиланням.