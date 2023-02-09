Про це повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко. Він розповів, що на сьогодні на лінії розмежування спокійно.

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Яка ситуація на Волинському напрямку

Очільник області запевнив, що прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію.

Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу,

– наголосив Погуляйко.

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Разом з тим, він нагадав усім стривоженим, що триває набір добровольців у бригади "Гвардії наступу". Серед них є і бригада "Сталевий кордон", який потребує вмотивованих бійців для захисту області і країни.

Подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з яких – в обласному центрі. А також у Ковелі, Володимирі, Маневичах та Камінь-Каширську.

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