Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко. Он рассказал, что сегодня на линии разграничения спокойно.
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Какая ситуация на Волынском направлении
Глава области заверил, что пограничники круглосуточно мониторят обстановку и докладывают о ситуации.
Граница под контролем военных. Мы не наблюдаем никаких действий, которые могут свидетельствовать об угрозе наступления,
– подчеркнул Погуляйко.
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Вместе с тем он напомнил всем встревоженным, что продолжается набор добровольцев у бригады "Гвардии наступления". Среди них есть и бригада "Стальная граница", которая нуждается в мотивированных бойцах для защиты области и страны.
Подать анкету и выбрать бригаду можно в шести ЦНАПах Волынской области, два из которых – в областном центре. А также в Ковеле, Владимире, Маневичах и Камень-Каширске.
Что нужно знать о "Гвардии наступления"
- "Гвардия наступления" – это профессиональные штурмовые бригады МВД, которые будут исключительно заниматься освобождением оккупированных территорий. Формирование подразделений уже продолжается.
- Основу этих бригад составят военнослужащие и полицейские, имеющие большой боевой опыт и уже проявившие себя на передовой.
- В "Гвардию наступления" войдут 8 штурмовых бригад. Они будут исключительно заниматься деоккупацией территорий.
- Национальная гвардия Украины приглашает в "Буревой", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет новых бойцов в бригаде "Стальная граница", а Национальная полиция Украины - в штурмовой бригаде "Лют".
- Как присоединиться к "Гвардии наступления" смотрите по ссылке.