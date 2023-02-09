Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко. Он рассказал, что сегодня на линии разграничения спокойно.

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Какая ситуация на Волынском направлении

Глава области заверил, что пограничники круглосуточно мониторят обстановку и докладывают о ситуации.

Граница под контролем военных. Мы не наблюдаем никаких действий, которые могут свидетельствовать об угрозе наступления,

– подчеркнул Погуляйко.

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Вместе с тем он напомнил всем встревоженным, что продолжается набор добровольцев у бригады "Гвардии наступления". Среди них есть и бригада "Стальная граница", которая нуждается в мотивированных бойцах для защиты области и страны.

Подать анкету и выбрать бригаду можно в шести ЦНАПах Волынской области, два из которых – в областном центре. А также в Ковеле, Владимире, Маневичах и Камень-Каширске.

Что нужно знать о "Гвардии наступления"