У Білорусі тривають навчання. Проте ознак того, що ворог може зараз піти в наступ з цього напрямку, наразі немає.

До теми Є 2 найнебезпечніші шляхи: як Рівненщина готується до можливого нападу з Білорусі

У Житомирській області максимально загороджуються від Білорусі

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що кордон з Білоруссю на Житомирщині зашивають окопами та заливають бетоном.

Керівники військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном, зібралися в Олевську, щоб проаналізувати хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з Білоруссю.

Заступник командувача ОУВ "Волинь", бригадний генерал Василь Зубанич продемонстрував, що зараз на Півночі Житомирської області продовжують розбудовувати додаткові лінії оборони та монтувати фортифікаційні споруди.

Разом з мінними полями, протитанковими ровами, іншими фізичними загородженнями на напрямках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському Поліссі,

– сказав Віталій Бунечко.

Як укріплюють кордон у Житомирській області: фото Віталія Бунечка

Що відбувається на кордоні Рівненщини

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив, що на українсько-білоруському кордоні все спокійно. Усі 229 кілометрів кордону Рівненщини з республікою Білорусь – контрольовані і насичені нашими військовими.

Та на цьому не зупиняємося. Продовжуємо нарощувати оборонні можливості. Будувати інженерні, фортифікаційні споруди,

– сказав він.

Раніше Коваль розповів, що місцеві жителі щодня, як добровольці, приходять копати рови проти танків, допомагають робити відповідні огорожі та фортифікаційні споруди. Є й ті, хто постійно працює навіть у святкові дні.