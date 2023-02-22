Так у коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, це стосується й довгострокової перспективи.
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"Вони просто цього не хочуть. Але ризики, на 100%, російських можливих агресивних проявів з території Білорусі – не зникли. Тобто, вони присутні", – сказав він
Керівник Центру військово-правових досліджень переконаний, що ці ризики хоч і невисокі, але вони будуть зберігатися.
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Демонстрація "бурхливої діяльності"
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, впевнений Мусієнко, усіляко намагається уникнути безпосереднього залучення Білорусі до російсько-української війни. Через це військове керівництво Білорусі то ухвалює якісь рішення про реагування, то проводить навчання або ж перевіряє мобілізаційний резерв.
"Вони, є інформація, перекинули посилення до литовського кордону. Тобто, знову ж таки, Білорусь маневрує, демонструє, скажімо так, "велику бурхливу діяльність", – заявив Олександр Мусієнко.
Що відбувається в Білорусі
- Журналісти оприлюднили внутрішній документ Кремля, в якому мовиться про те, що до 2030 року Росія планує повністю контролювати білоруське законодавство, війська, мову та освіту. Експерти вважають, що документ виглядає правдоподібно.
- Білорусь стягує військову техніку на кордон з Литвою. Туди перебазовують десятки одиниць техніки.
- У Литві відреагували на те, що Лукашенко стягує до кордонів білоруську техніку. У Збройних Силах Литви заявили, що постійно моніторять ситуацію.
- Самопроголошений лідер Білорусі заявив, що хоче сформувати "народне ополчення" у 150 тисяч людей. Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував плани Алєксандра Лукашенка.