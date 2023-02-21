Такі наміри Кремля є очевидними, а схожих планів може бути багато. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Поглинання" Білорусі без Лукашенка

Співрозмовник відзначив, що ще декілька років тому навіть за Лукашенка Росія намагалась дотиснути його на повне об'єднання країн. Втім, білоруський диктатор на це поки не йде.

Та Лукашенко не вічний, його можна вбити. Очевидно, що план цей нікуди не дівся,

– заявив Михайло Шейтельман.

Водночас заяву про формування "народного ополчення" він вважає тактичними хитрощами Алєксандра Лукашенка. Тобто, це не якась стратегія чи далекоглядний план.

Шейтельман про хитрощі Лукашенка: дивіться відео

Хитрощі Лукашенка

"Буквально кілька днів тому Лукашенко зустрічався з Путіним, і Путін від нього чогось хотів. Він хоче, щоб Лукашенко взяв участь у війні", – переконаний політтехнолог.

Тож білоруському диктатору напередодні візиту до російського довелося публічно заявити журналістам, що білоруська армія не братиме участі у війні.

Коли Путін питає, що він ж обіцяв долучитися, той відповість: "Володя, візьме участь ополчення на 150 тисяч. Це ще крутіше". Він такі фінти вже робив – за всю війну декілька разів вже їздив до Путіна,

– відзначає Михайло Шейтельман.

Щоразу після поїздки до Путіна Лукашенко збирав своїх міністрів і робив нові гучні заяви. Наприклад, коли Путін вимагав мобілізації від Лукашенка, той одразу ж оголосив про проведення мобілізації.

"Ми проводимо мобілізацію на сільськогосподарські роботи. Всі збиратимуть урожай". Наче й виконав обов'язок перед Путіним – мобілізація проведена, але не справжня. Отак викручується зараз Лукашенко", – розповів політтехнолог.

План захоплення Білорусі та "народне ополчення"