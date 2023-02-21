У ніч на 21 лютого 4 колони з технікою вирушили до кордону. Білоруські телеграм-канали повідомляють, що у бік міста Ошмяни вирушили підрозділи 358 окремого механізованого батальона 120-ї бригади, інформує 24 канал.

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Загалом до кордону відправили понад 70 одиниць військової техніки. Зокрема, мовиться про 35 БМП та 21 вантажівку Урал.

У Литві наразі не коментували цю інформацію. Варто зауважити, що країна входить до НАТО, а у 5 статті договору мовиться, що напад на одну учасницю Альянсу означає напад на усіх.

Зауважте! У лютому 2023 року Ллойд Остін – очільник Пентагону – наголосив, що НАТО у разі потреби захищатиме країни Балтії. Прихильність США 5 статті Альянсу є непохитною.

Росія хоче встановити повний контроль над Білоруссю

Росія хоче до 2030 року встановити повний контроль над усією територією Білорусі. Зокрема, мовиться про законодавство, війська, мову, освіту. Свої абсурдні фантазії Кремль виклав у документі "Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку", який виявили журналісти.

Дуже оптимістично з боку Росії вірити, що вона існуватиме у 2030 році.