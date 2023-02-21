У вівторок, 21 лютого, білоруські депутати ухвалили закон про страту для чиновників за держзраду. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу Палати представників Національних зборів Білорусі.

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Закон стосується чиновників та військових

Зауважимо, що Палата представників – нижня палата парламенту Білорусів. Також існує верхня палата – Рада Республіки. Важливо, що ухвалення цього закону про смертну кару для чиновників та військовослужбовців ініціював народний обранець, на ім'я Дубов Алєксандр Васильович.

Законом передбачено можливість застосування покарання у вигляді страти до посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 Кримінального кодексу (зрада державі),

– йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що закон встановлює штраф за злочини проти держави у розмірі від 500 до 50 000 базових величин (від 73 тисяч до 2,7 мільйона гривень).

Зверніть увагу! Білорусь – це єдина країна в Європі, в якій можуть застосувати смертну кару як найвищу міру покарання. Обігнав Лукашенко в цьому питання навіть Путіна – себто в Росії на законодавчому рівні заборонено страчувати людей.

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